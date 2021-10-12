



Bitcoin поставив новий рекорд 64 453 долара - 20.10.2021 11:35

Ціна криптовалюта майже досягла історичного максимуму



Котирування Bitcoin 20 жовтня практично досягли історичного максимуму, зафіксованого 14 квітня 2021 року і склали 64 453 долара.

Про це йдеться в даних Coingecko, Bloomberg.

Відзначимо, що 14 квітня курс біткоіни склав 64 804 долари, проте пізніше вартість найпопулярнішої криптовалюта знизилася. Зростання відновилося на початку жовтня.

Експерти пов'язують зростання вартості Bitcoin з виходом на Нью-Йоркську біржу першого пов'язаного з ним індексного фонду - ProShares Bitcoin Strategy. Передбачається, що цей фонд буде інвестувати в ф'ючерси в криптовалюта.

Зростання котирувань почався через те, що трейдери були переконані, що американський регулятор погодить ф'ючерсний біржовий інвестиційний фонд (ETF), але з його виходом на біржу ціни на Bitcoin підскочили до рекордних позначок.

ProShares Bitcoin Strategy торгується під назвою BITO. 19 жовтня котирування піднялися до 4,9% до 41,94 дол., А при виході майже в 1 млрд BITO став другим в списку найбільших фондів за результатами першого торгового дня після BlackRock.

Платинова Буковина, Чернівці

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