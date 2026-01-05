



На Буковині скасували обмеження електропостачання на 10 січня: світло буде без графіків - 10.01.2026 16:24

Жителі Буковини отримали позитивну новину на початку січня. У регіоні скасовано всі обмеження на електропостачання на 10 січня 2026 року, тож світло подаватиметься без застосування погодинних або аварійних графіків для всіх категорій споживачів.

Про це офіційно повідомили в обласній енергетичній компанії. В обленерго зазначили, що енергосистема області наразі працює стабільно, а технічні можливості дозволяють забезпечувати електроенергією як побутових споживачів, так і підприємства та об’єкти критичної інфраструктури без додаткових обмежень.

«На 10.01.2026 електропостачання здійснюватиметься без обмежень для всіх груп споживачів», — йдеться в офіційному повідомленні енергетиків.

Що це означає для мешканців області

Скасування графіків відключень означає, що мешканці Чернівецької області можуть користуватися електроенергією у звичному режимі протягом усього дня. Це особливо важливо в умовах зимового періоду, коли навантаження на мережі традиційно зростає через використання обігрівачів, електроплит та іншої побутової техніки.

Також стабільне електропостачання позитивно вплине на:

роботу лікарень, навчальних закладів і соціальних установ;

діяльність малого та середнього бізнесу;

функціонування систем водопостачання, зв’язку та теплопостачання.

Чому вдалося скасувати обмеження

За інформацією енергетиків, рішення про скасування графіків стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі, зменшенню дефіциту електроенергії та ефективній роботі енергетичної інфраструктури. Крім того, позитивну роль відіграло зниження пікового споживання та стабілізація генерації.

Водночас фахівці наголошують, що енергетична система України продовжує працювати в умовах підвищених ризиків, тому ситуація може змінюватися залежно від зовнішніх факторів, зокрема погодних умов або безпекових загроз.

Заклик до споживачів

Попри відсутність обмежень, в обленерго традиційно закликають жителів області раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. Енергозбереження допомагає зменшити навантаження на мережі та підтримати стабільність системи в цілому.

Мешканцям радять:

за можливості переносити використання енергоємних приладів на денний час;

вимикати електроприлади, які не використовуються;

слідкувати за офіційними повідомленнями енергетичних служб.

Де стежити за оновленнями

Енергетики нагадують, що у разі змін у режимі електропостачання актуальна інформація оперативно публікуватиметься на офіційних сторінках обленерго та в інших перевірених джерелах.

Станом на зараз 10 січня для Буковини пройде без графіків відключень, що є хорошою новиною для всіх мешканців регіону та свідчить про поступову стабілізацію енергоситуації.

Анна Горбань

