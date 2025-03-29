



Як перевірити справжність купюри долар? - 29.03.2025 09:04

Запитання: Як перевірити справжність купюри долар?

відповідь: Як перевірити справжність купюри за грошовим кодом

Існує кілька способів перевірити справжність доларової купюри, використовуючи її грошовий код:

Зіставлення коду банку із серійним номером

Якщо літера на початку серійного номера (наприклад, «B» для Нью-Йорка) не збігається з числовим кодом (наприклад, 3 для Філадельфії), то купюра підроблена.

Перевірка серії випуску

Кожна банкнота випускається у певні роки. Наприклад, якщо у вас на руках купюра серії «2017A», але серійний номер вказує на випуск 2013 року, варто подумати про її справжність.

Використання офіційних баз даних

На сайті Федеральної резервної системи США можна перевірити, чи серійний номер купюри відповідає дійсним випускам.

Фізична перевірка банкноти

Ультрафіолетове свічення, водяні знаки, рельєфні елементи друку та мікродрук також допоможуть переконатися у справжності банкноти.

Цікаві факти про грошові коди на доларових купюрах

Рідкісні серійні номери цінуються серед колекціонерів

Купюри із дзеркальними, послідовними або унікальними номерами (наприклад, 12345678, 00000001, 88888888) можуть коштувати в десятки разів дорожче від номіналу.

Деякі банкноти вилучаються з обігу

Якщо купюра бере участь у розслідуванні, ФБР може відстежити її за серійним номером.

На деяких купюрах буква серії відсутня

Це відбувається коли банкноти випускаються вперше в рамках нової серії.

Фальшивомонетники можуть змінювати серійні номери

Один із способів підробки грошей — створення банкнот із серійними номерами, що дублюються. Тож у обороті практично неможливо зустріти дві купюри з однаковим номером.

Висновок

Грошовий код на доларовій купюрі — це не просто набір букв і цифр, а ціла система, яка несе інформацію про походження, серію та справжність банкноти. Знання цих кодів може допомогти вам не тільки перевірити, чи справжні у вас гроші, але й знайти рідкісні купюри, які можуть бути цінними для колекціонерів.

Тож наступного разу, коли візьмете до рук доларову банкноту, спробуйте розшифрувати її грошовий код — можливо перед вами виявиться не просто гроші, а справжній нумізматичний раритет!

Платинова Буковина, Чернівці

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