В Дії не буде повісток

- 05.02.2024 20:48
В Дії не буде повісток

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у ході телемарафону оголосив, що на Єдиному порталі державних послуг "Дія" не передбачено видачу електронних повісток та проведення виборів. Замість цього, розробники з усього світу матимуть можливість ознайомитись з роботою застосунку.

Він підкреслив, що ні повісток, ні виборів не планується. Також Федоров зазначив, що в лютому заплановано відкриття коду порталу "Дія", що дозволить розробникам з різних країн дослідити його функціонал.

Крім того, він оголосив про додавання декількох нових послуг у застосунку. У найближчому майбутньому українці матимуть можливість укладати шлюб онлайн, що дозволить військовослужбовцям одружитися за допомогою відеозв'язку. Окрім цього, буде запущений кабінет пацієнта, який спростить отримання необхідної інформації громадянам під час запису до лікаря та отримання рецептів на ліки.

Платинова Буковина, Чернівці

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