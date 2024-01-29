Тимчасовий захист у Польщі 2024 можуть продовжити інакше

- 05.02.2024 11:51

Тимчасовий захист для українських біженців, перебуваючих у Польщі, може бути продовжений до 30 червня 2024 року, згідно із проектом відповідних змін до спецзакону, який був опублікований на офіційному сайті уряду.

Проект змін до закону про допомогу громадянам України, які перебувають у Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, розробляє Міністерство внутрішніх справ Польщі. В ньому пропонується продовжити чинні положення до 30 червня 2024 року, хоча раніше в уряді розглядалася можливість продовження до вересня 2024 року.

Документ вказує на намір уряду розпочати роботу над значущими змінами та подовженням терміну дії закону відповідно до рішення Ради ЄС про продовження захисту до березня 2025 року. Ці роботи планується розпочати після консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

Відповідно до запропонованих змін, дозвільні документи на проживання в Польщі залишаться чинними до 30 червня, а також залишиться можливість використання будівель для колективного проживання українців до цієї дати.

До кінця червня українські лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки можуть отримати дозвіл на здійснення професійної діяльності.

Планується, що ці зміни до спецзакону будуть прийняті урядом Польщі у першому кварталі 2024 року та набудуть чинності наступного дня після оголошення. Тимчасовий захист у Польщі для українських біженців діє наразі до 4 березня 2024 року.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: продовження ТЗ Польща. біженці в Україні

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