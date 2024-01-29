НМТ-2024: План і Дати- 02.02.2024 13:19
НМТ-2024: План і Дати Тестування у Цьому Році
Згідно з інформацією, наданою Міносвіти та оприлюдненою , учні 2024 року матимуть можливість складати Національний Мультипредметний Тест (НМТ) протягом періоду з 14 травня до 19 липня.
У цьому році завдання національного тесту будуть важчими, і учасники будуть змушені впоратися з тестами з чотирьох предметів. Зазначено, що три предмети, а саме українська мова, математика та історія України, є обов'язковими, тоді як четвертий предмет можна вибрати із великого переліку, який включає українську літературу, англійську, іспанську, німецьку та французьку мови, а також біологію, географію, фізику та хімію.
У порівнянні з попередніми роками, у 2024 році до вибіркових предметів було додано українську літературу та географію. Тестування буде проводитися протягом одного дня, розділеного на два етапи, і кожен з етапів триватиме по дві години. Українську мову і математику учасники складатимуть на першому етапі, а на другому - історію України та вибірковий предмет. Перерва між етапами триватиме 20 хвилин.
Реєстрація на НМТ-2024 розпочнеться у березні, і важливо врахувати відзначені зміни в структурі тесту, спрямовані на покращення його складності та відповідність сучасним вимогам.
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