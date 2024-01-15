



ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях - 22.01.2024 15:17

Заборона знята: ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях

Відома у світі компанія OpenAI оновила правила використання своїх технологій, включаючи ChatGPT. Згідно з новою політикою компанії, заборона на використання сервісів у військових цілях була вилучена. Повідомляє The Intercept. Повідомляє українців видання Платинова Буковина



Компанія OpenAI, що базується в Сполучених Штатах, внесла зміни до своєї політики використання чат-бота ChatGPT, який ґрунтується на штучному інтелекті. У новій версії офіційного документа було виключено пряму заборону використання цієї технології у військових цілях. Це рішення викликало різні думки серед експертів, які вважають, що в майбутньому ІІ може значно змінити перебіг військових конфліктів, але при цьому його застосування в бойових умовах пов'язане з ризиками, які необхідно враховувати.

Увага до змін у політиці використання ChatGPT була притягнута новинним виданням The Intercept. Згідно з публікацією журналістів відомого видання, до 10 січня поточного року було встановлено спеціальне положення на сторінці з правилами використання розробок OpenAI, що забороняє використання штучного інтелекту для діяльності, пов'язаної з високим ризиком фізичної шкоди, включаючи розробку зброї та військові дії.

Ці норми унеможливлювали використання ChatGPT державними органами, включаючи міністерство оборони. Однак у новій версії правил використання чат-бота пункт про заборону його застосування в армії та військовій справі було вилучено. У той же час залишається заборона використання нейромереж OpenAI для заподіяння шкоди собі або іншим, включаючи створення або використання зброї.

Засновник та СЕО Roboк, експерт з ІІ Андрій Грінько, не можна сказати, що компанія OpenAI відкрито заявила про те, що її розробки використовуватимуться у військових цілях. Вона просто змінила політику використання даних і, швидше за все, не дуже хотіла на цьому акцентувати увагу.

Платинова Буковина, Чернівці

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