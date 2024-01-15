ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях

- 22.01.2024 15:17
ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях

Заборона знята:  ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях

Відома у світі компанія OpenAI оновила правила використання своїх технологій, включаючи ChatGPT. Згідно з новою політикою компанії, заборона на використання сервісів у військових цілях була вилучена. Повідомляє The Intercept. Повідомляє українців видання Платинова Буковина

Компанія OpenAI, що базується в Сполучених Штатах, внесла зміни до своєї політики використання чат-бота ChatGPT, який ґрунтується на штучному інтелекті. У новій версії офіційного документа було виключено пряму заборону використання цієї технології у військових цілях. Це рішення викликало різні думки серед експертів, які вважають, що в майбутньому ІІ може значно змінити перебіг військових конфліктів, але при цьому його застосування в бойових умовах пов'язане з ризиками, які необхідно враховувати.

Увага до змін у політиці використання ChatGPT була притягнута новинним виданням The Intercept. Згідно з публікацією журналістів відомого видання, до 10 січня поточного року було встановлено спеціальне положення на сторінці з правилами використання розробок OpenAI, що забороняє використання штучного інтелекту для діяльності, пов'язаної з високим ризиком фізичної шкоди, включаючи розробку зброї та військові дії.

Ці норми унеможливлювали використання ChatGPT державними органами, включаючи міністерство оборони. Однак у новій версії правил використання чат-бота пункт про заборону його застосування в армії та військовій справі було вилучено. У той же час залишається заборона використання нейромереж OpenAI для заподіяння шкоди собі або іншим, включаючи створення або використання зброї.

Засновник та СЕО Roboк, експерт з ІІ Андрій Грінько, не можна сказати, що компанія OpenAI відкрито заявила про те, що її розробки використовуватимуться у військових цілях. Вона просто змінила політику використання даних і, швидше за все, не дуже хотіла на цьому акцентувати увагу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: новини ChatGPT. новини про чат джипіті 2024, військовий чат ChatGPT

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинка потрапила у пастку шахраїв під час отримання «соціальної допомоги»: поліцейські проводять розслідування Аферисти розповсюджують повідомлення у соціальних мережах, месенджерах
- 22.01.2024 15:20
Зробіть одну дію та розширте межі фінансових можливостей Шляхи Розширення Фінансової Ємності: Поради для Оптимізації Фінансів
- 22.01.2024 15:12
Перевезення авто потягом Укрзалізниці: тарифи, умови Ця послуга доступна у восьми поїздах, проте
- 22.01.2024 14:53
МЗС Палестини: Ізраїль зруйнував понад 70% будівель у секторі Газа Армія оборони Ізраїлю зруйнувала понад 70% будівель під час
- 22.01.2024 14:24
На розвиток дитини більше впливають гени батька, ніж матері. Здоров'я, зовнішність, тривалість життя людини визначає
- 19.01.2024 15:47
Вішинг на Буковині: що робити, щоб вберегтися? Під психологічним тиском і нагнітанні критичної ситуації шахраї отримують
- 19.01.2024 13:01
ДБР викрило правоохоронця, який пропонував чоловіку вигадану посаду в СБУ Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали правоохоронця
- 17.01.2024 17:16
На Буковині криміногенна ситуація залишається стабільно контрольованою, э збільшення шахрайств Протягом минулого року у період дії воєнного стану підрозділи кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій
- 17.01.2024 10:38
«єОселя»: Мінекономіки дало звіт по результатам програми Програма іпотечного кредитування житла “єОселя” існує
- 15.01.2024 16:38
Упродовж 2023 року поліцейські Буковини склали понад 5700 адмінпротоколів за з домашне насильство Співробітники буковинської поліції за результатами реагування минулого року с
- 15.01.2024 15:43

Всі новини