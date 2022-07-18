



Колишня посадовиця чернівецького аеропорту завдала підприємству збитків більше 600 тисяч гривень - 05.08.2022 16:09

Колишня посадовиця чернівецького аеропорту завдала підприємству збитків більше 600 тисяч гривень – зловмисниці повідомили про підозру

Слідчі ГУНП в Чернівецькій області з’ясували: незаконно списавши меблі і техніку комунального підприємства, головна бухгалтерка розпорядилася ними на власний розсуд.

Розслідуючи обставини злочинної діяльності колишньої посадовиці комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» ім. Леоніда Каденюка, поліцейські встановили, що в 2019 році жінка підробила низку договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей за кошти підприємства.

Зловживаючи своїм службовим становищем, порушниця несанкціоновано сформувала в службовій комп’ютерній програмі акти, на підставі яких списала придбані нею за кошти аеропорту меблі, побутову та комп’ютерну техніку. Таким чином посадовиця незаконно заволоділа майном підприємства і в подальшому розпорядилася ним на власний розсуд.

Нестачу товарно-матеріальних цінностей викрили під час проведення інвентаризації на комунальному підприємстві.

За результатами проведеної судової економічної експертизи підтверджено нанесення матеріальної шкоди на суму понад 600 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених:

• частинами 2 і 3 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

• частинами 1 і 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

• частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваній запобіжного заходу та накладення арешту на її майно для відшкодування заподіяної матеріальної шкоди. Досудове розслідування триває.

Правопорушення викрито за сприяння співробітників Управління Західного офісу управління Держаудитслужби в Чернівецькій області. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники територіальних управлінь департаментів стратегічних розслідувань та кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Платинова Буковина Чернівці

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