



Італійські печі для вашого саду – яку садову піч для піци вибрати? - 07.06.2022 13:56

Ви любите піцу і можете приготувати її краще, ніж у багатьох польських піцеріях? Ви мрієте про справжню садову печі для піци? Тоді інвестуйте у свою пристрасть сьогодні! Подивіться, яка пекти краще для піци і дізнайтеся, на що звернути увагу при її виборі.

На що звернути увагу під час вибору садової печі для піци?

Вибір садових печей зараз справді великий. Просто подивіться на lofra.pl. Подивіться, скільки моделей є в асортименті! Ви можете вибрати з десятків варіантів, що відрізняються параметрами, дизайном та функціональністю. Такий великий вибір, звісно, ​​не полегшує рішення. Однак це дозволяє адаптувати продукт безпосередньо до ваших індивідуальних потреб. Ось у чому справа!

На що варто звернути увагу, щоб вибрати ідеальну піч для піци? Насамперед слід добре подумати, що і в якій кількості ви будете готувати в цій духовці. Якщо ви плануєте використовувати його в літній сезон кілька разів на тиждень, вам слід вибирати зовсім інше обладнання, ніж якщо ви використовуватимете його щодня. Подумайте також, чи ви хочете приготувати в ній тільки піцу, а може, і хліб, різні види запіканок та інші страви.

При виборі печі варто враховувати кількість вільного місця в саду. Якщо у вас їх багато, ваш вибір практично безмежний. Однак якщо зона, яку ви можете виділити, невелика, шукайте моделі з меншими габаритами.

Садова піч для піци - види

Вони відрізняються призначенням та способом харчування. Правильний вибір може вплинути на зручність використання та зручність приготування їжі. Тому варто уважно вивчити доступні варіанти, а потім вибрати той, який найкраще відповідає вашим індивідуальним потребам та можливостям.

Дров'яною піччю

Якщо ви любите традиційну випічку, дров'яна піч для піци стане для вас ідеальним вибором. Такі печі працюють дуже традиційним способом. Завдяки тому, що вони працюють на дровах, приготовлені в них страви мають дуже характерний та неповторний смак. Саме у цій печі випікається справжня італійська піца. Однак неповторний смак страв – це ще не все. Дров'яна піч також дуже економічна в експлуатації. Завдяки цьому ви справді можете значно заощадити.

Газова плита

Газова піч для піци, як і дров'яна піч забезпечує відносно низькі експлуатаційні витрати. Хоча, звичайно, у цьому випадку все залежить від поточних цін на газ та частоти використання. Великою перевагою газових плит також є простота їхнього запуску. Тут досить буквально однієї кнопки та готово.

Хлібна піч

Окрім класичних печей для піци, інтернет-магазин також пропонує хлібні моделі. Проте садова хлібопекарня дозволяє пекти не лише хліб, а й піцу, та багато інших страв. Тож це дуже функціонально. Так що покупка хлібопекарської печі – чудова ідея, якщо ви плануєте часто створювати і таку випічку.

Садова піч для піци – скільки коштує?

Якщо ви вирішили купити садову піч для піци, обов'язково орієнтуйтесь на якість. Хороша піч прослужить вам безвідмовно довгі роки та забезпечить вам приємну та економічну експлуатацію. То скільки ж може коштувати таке якісне обладнання? Це, звичайно, багато в чому залежить від моделі та параметрів. Тим не менш, ви можете купити справді відмінну піч приблизно за 50000 гривень. Найсучасніше обладнання може коштувати до 100 тисяч гривень. Як бачите, діапазон цих цін дуже великий.

Садова піч - чому вона того варта?

Все ще думаєте, чи варто зважитися на покупку садової печі? Справді, це рішення пов'язані з фінансовими вкладеннями, але побачите, що вигоди від нього швидко окупляться. Гідна садова піч має багато переваг. По-перше, він надзвичайно універсальний. Ви можете використовувати його не тільки для піци, але й для випікання хліба та інших делікатесів. При цьому страви, приготовлені в ній, матимуть неповторний смак та аромат, яких ви не отримаєте, готуючи на кухні. Воно того варте!

Садова піч для піци також дуже зручна у приготуванні їжі. Вам не потрібно турбуватися про опіки, і немає потреби постійно «підглядати». Більше того, в ній можна приготувати ідеальну піцу за 2 хвилини. Також варто згадати, що піч дозволяє готувати навіть кілька страв одночасно, що збільшує її функціональність. Крім того, гарна піч дозволить їсти свіжу піцу на відкритому повітрі. Що може бути краще?

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