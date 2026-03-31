



Які помилки з технікою найчастіше трапляються під час нового ремонту - 11.04.2026 13:36

Новий ремонт часто сприймають як етап, коли головне – вибрати фасади, кольори та розміщення меблів. Але побутова техніка для дому потребує не менш уважного планування, бо навіть якісні прилади не дадуть очікуваної зручності, якщо розетки опиняться не там, витяжка втратить ефективність через невдалий повітропровід, а вбудовані моделі не матимуть нормальної вентиляції. Чому помилки видно вже після встановлення Більшість проблем стає помітною не в магазині й не на етапі вибору техніки, а вже після монтажу кухні. У цей момент раптом з’ясовується, що духовка гріє сусідні меблі, дверцята холодильника не відкриваються як слід, а посудомийна машина стоїть незручно далеко від мийки. Часто причина не в самій техніці, а в тому, що про її розміщення подумали запізно. Якщо спершу затвердити меблі, а вже потім вибирати прилади, доводиться підлаштовуватися під готові розміри, виводи й ніші, а не під реальні звички родини. На що найчастіше не звертають уваги Під час ремонту легко зосередитися на зовнішньому вигляді та пропустити моменти, які щодня впливають на комфорт. Найбільше помилок виникає там, де стикаються техніка, електрика, вентиляція та ергономіка кухні. Найчастіше під час нового ремонту трапляються такі недогляди: - розетки розміщують просто за вбудованою технікою, через що вона не стає в нішу як слід;

- для потужних приладів не передбачають окремі електролінії;

- для вбудованого холодильника не залишають нормальну циркуляцію повітря;

- посудомийну машину ставлять надто далеко від мийки;

- витяжку підключають до повітропроводу з великою кількістю різких поворотів;

- техніку розміщують без урахування відкривання дверцят і висоти користування. Через такі дрібниці кухня може мати акуратний вигляд, але в користуванні виявитися незручною. Частину цих помилок складно виправити без переробки меблів, тому краще побачити ризики ще до встановлення гарнітура. Електрика, вентиляція та логіка розміщення Одна з найпоширеніших помилок – неправильне планування розеток. Для вбудованої техніки важливо, щоб підключення не заважало монтажу, а для варильної поверхні, духової шафи чи іншого потужного приладу потрібне коректне навантаження на мережу. Інакше техніка працюватиме нестабільно, а користування не буде спокійним. Не менш важлива вентиляція. Холодильник, духова шафа та витяжка мають свої вимоги до циркуляції повітря, і їх не можна ігнорувати заради щільнішого монтажу. Також варто дивитися на реальну логіку кухні: чи зручно відчиняти дверцята, чи не заважає техніка одна одній, чи безпечно діставати гарячі страви, чи легко завантажувати посудомийну машину. Як уникнути зайвих переробок Найкращий підхід – вибирати техніку не після ремонту, а разом із проєктом кухні. Тоді легше заздалегідь передбачити розміри ніш, електрику, вентиляційні зазори й щоденну зручність, а не виправляти недоліки вже після встановлення меблів.



Всі новини