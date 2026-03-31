



11.04.2026 16:26

Супертанкери знову в Ормузькій протоці після перемир’я: що відбувається на нафтовому ринку

Після досягнення домовленостей про припинення вогню між США та Іран ситуація в одному з ключових енергетичних вузлів світу почала поступово стабілізуватися. Як повідомляє Reuters, через Ормузька протока вперше після напруження пройшли великі нафтові судна.

Повернення судноплавства

У суботу, 10 квітня, через протоку пройшли одразу три супертанкери класу VLCC (Very Large Crude Carrier). Вважається, що це перші судна такого типу, які залишили акваторію Перської затоки після нещодавнього загострення та подальшого перемир’я.

Кожен із цих танкерів здатен транспортувати до 2 мільйонів барелів нафти, що робить їх важливими елементами глобальної енергетичної логістики. Сам факт їхнього проходження свідчить про поступове відновлення довіри до безпеки морських маршрутів у регіоні.

Які судна здійснили перехід

Згідно з даними аналітичних систем відстеження судноплавства, протоку перетнули такі танкери:

Serifos, який ходить під прапором Ліберії;

Cospearl Lake та He Rong Hai, що мають китайську реєстрацію.

Танкер Serifos транспортує нафту, завантажену ще на початку березня в Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Очікується, що його кінцевою точкою стане порт Малакка в Малайзія.

Інші судна також виконують важливі перевезення: Cospearl Lake транспортує нафту з Ірак, тоді як He Rong Hai перевозить саудівську сировину. Обидва танкери були зафрахтовані компанією Unipec — торговельним підрозділом китайського енергетичного гіганта Sinopec.

Значення Ормузької протоки

Ормузька протока має критичне значення для світової економіки. Саме через цей вузький морський коридор проходить приблизно п’ята частина глобальних поставок нафти та скрапленого природного газу.

Будь-які обмеження або блокування цього маршруту одразу відображаються на світових ринках. Під час нещодавнього загострення ціни на енергоносії стрімко зросли, що викликало занепокоєння серед країн-імпортерів.

Політичний фактор

Напередодні відновлення судноплавства президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над якнайшвидшим відновленням повноцінного руху суден через протоку. Водночас він підкреслив, що цей процес буде складним і потребуватиме зусиль не лише США, а й інших країн.

Хоча конкретні держави, які можуть долучитися до забезпечення безпеки, не були названі, очевидно, що йдеться про широку міжнародну кооперацію.

Очікування ринку

Аналітики зазначають, що країни-учасниці ОПЕК+ вже готуються до поступового відновлення експорту через цей маршрут. Зокрема, виробники нафти на Близькому Сході звернулися до азійських нафтопереробних заводів із проханням сформувати графіки поставок на квітень і травень.

Це свідчить про очікування стабілізації ситуації та повернення до звичних обсягів торгівлі.

Висновок

Прохід перших супертанкерів через Ормузьку протоку після перемир’я — це важливий сигнал для світового ринку енергоносіїв. Він демонструє, що напруження в регіоні поступово спадає, а логістичні ланцюги відновлюються.

Однак ситуація залишається чутливою до політичних факторів. Будь-яке нове загострення може знову вплинути на постачання та ціни. Саме тому міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій у цьому стратегічно важливому регіоні.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

