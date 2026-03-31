



Російська дезінформація перед виборами в Угорщині: як намагаються вплинути на підтримку Орбана - 10.04.2026 18:21

Напередодні парламентських виборів в Угорщина активізувалися інформаційні кампанії, пов’язані з російськими структурами. За даними журналістського розслідування видання The Insider, у соцмережах та медіапросторі розгорнуто масштабну діяльність, спрямовану на підтримку чинного прем’єр-міністра Віктор Орбан.

Масштабна інформаційна кампанія

Згідно з оприлюдненими даними, російські ресурси активно використовують інструменти пропаганди та дезінформації. Одним із ключових інструментів стала мережа ботів під назвою «Матрешка», яка масово поширює фейкові новини.

Ці боти маскуються під відомі міжнародні медіа — зокрема, такі як Deutsche Welle, Euronews та The Kyiv Independent. Від їхнього імені розповсюджуються неправдиві повідомлення про нібито загрози життю Орбана або агресивні дії з боку України.

Використання страху як інструменту впливу

Окрему увагу приділяють відеоконтенту, створеному за допомогою штучного інтелекту. У таких роликах угорським громадянам нав’язується думка про можливу «мобілізацію на війну за Україну» у випадку перемоги опозиційної сили — партії «Тиса».

Цю політичну силу очолює Петер Мадьяр, який позиціонується як головний конкурент чинної влади. Саме проти нього та його прихильників спрямована значна частина інформаційних атак.

Координація з боку російських структур

Журналісти також повідомляють, що після ліквідації Євген Пригожин, який раніше контролював значну частину інформаційних операцій через структури, пов’язані з ПВК «Вагнер», управління подібними кампаніями перейшло до адміністрації президента РФ.

Ключову роль у цьому процесі, за даними розслідування, відіграє Сергій Кирієнко. Виконавцем інформаційних кампаній називають компанію «Структура», пов’язану з політтехнологом Ілля Гамбашидзе.

Дискредитація опонентів

Окрім поширення фейків, російські інформаційні ресурси займаються дискредитацією критиків Орбана. Зокрема, проти відомого угорського громадського діяча Габор Іваньї була розгорнута кампанія з використанням неправдивих звинувачень.

Для цього створювалися спеціальні сайти-одноденки, які швидко наповнювалися маніпулятивним контентом і так само швидко зникали, ускладнюючи перевірку джерел інформації.

Роль дипломатів та інформаційних агентів

За даними журналістів, координація частини операцій відбувається безпосередньо в Будапешт. Повідомляється, що до цього можуть бути причетні представники російських спецслужб, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Серед них називають військово-морського аташе Олексій Заруднєв. Крім того, окремі російські дипломати, за інформацією джерел, контактують із місцевими журналістами, намагаючись впливати на подачу матеріалів і громадську думку.

Одним із провідників проросійських наративів у країні називають також Георг Шпеттле.

Політична ситуація напередодні виборів

На тлі цих подій соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки опозиції. За даними угорських ЗМІ, партія «Тиса» випереджає політичну силу Орбана «Фідес» у низці категорій виборців.

Зокрема, серед тих, хто вже визначився з вибором і планує голосувати, опозиція демонструє відчутну перевагу. Це робить інформаційну боротьбу ще більш напруженою.

Ситуація в Угорщині демонструє, наскільки важливу роль сьогодні відіграють інформаційні технології у політичних процесах. Використання ботів, фейкових новин та штучного інтелекту стає інструментом впливу на виборців.

Подібні кампанії не лише спотворюють реальність, а й підривають довіру до медіа та демократичних інститутів. Саме тому питання інформаційної безпеки та критичного мислення набуває особливої актуальності в умовах сучасної політики.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

