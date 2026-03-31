



Практические советы по оцифровке трудовой книжки - 31.03.2026 12:17

Практические советы по оцифровке документов о трудовой деятельности

Перед оцифровкой документов о трудовой деятельности важно провести предварительный аудит: внимательно проверить правильность заполнения, при необходимости исправить выявленные ошибки и только после этого сканировать и загружать документы на вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Аудит трудовой книги состоит из следующих этапов:

1. Проверяем правильность написания на первой странице трудовой книги следующих данных:

Фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращения. При смене фамилии прежняя фамилия (как правило, у женщин) должна быть зачеркнута одной чертой и рядом записана новая. На внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена ​​запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.

Дата рождения.

Подпись владельца трудовой книги.

Подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии.

Наличие печати компании (либо отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.

2. Проверяем все записи о принятии/увольнении в разделе «Сведения о работе»:

В записях должна указываться дата начала выполнения работы, полное наименование предприятия, организации или учреждения, название должности или профессии, а также номера и даты приказов о принятии/увольнении.

Если за время работы название предприятия изменялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера.

Записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и ссылкой на соответствующую статью закона.

Записи об увольнении должны быть удостоверены печатью.

3. Для оцифровки сведений о трудовой деятельности можно представить сканкопии следующих документов:

трудовая книжка;

документы о получении образования;

военный билет;

свидетельство о рождении ребенка для женщин;

трудовые договоры;

справки периоды работы при отсутствии трудовой книжки.

Где застрахованное лицо может увидеть свою электронную трудовую книжку?

в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» выбрать пункт «Электронная трудовая книжка» в левом боковом меню;

нажать кнопку «Данные ЭТК» и выбрать вкладку «Оцифрованная ЭТК»;

во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» есть все сканы документов, предоставленных для оцифровки периодов трудовой деятельности.

Анна Горбань

