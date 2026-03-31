Практические советы по оцифровке трудовой книжки- 31.03.2026 12:17
Практические советы по оцифровке документов о трудовой деятельности
Перед оцифровкой документов о трудовой деятельности важно провести предварительный аудит: внимательно проверить правильность заполнения, при необходимости исправить выявленные ошибки и только после этого сканировать и загружать документы на вебпортал Пенсионного фонда Украины.
Аудит трудовой книги состоит из следующих этапов:
1. Проверяем правильность написания на первой странице трудовой книги следующих данных:
Фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращения. При смене фамилии прежняя фамилия (как правило, у женщин) должна быть зачеркнута одной чертой и рядом записана новая. На внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.
Дата рождения.
Подпись владельца трудовой книги.
Подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии.
Наличие печати компании (либо отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.
2. Проверяем все записи о принятии/увольнении в разделе «Сведения о работе»:
В записях должна указываться дата начала выполнения работы, полное наименование предприятия, организации или учреждения, название должности или профессии, а также номера и даты приказов о принятии/увольнении.
Если за время работы название предприятия изменялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера.
Записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и ссылкой на соответствующую статью закона.
Записи об увольнении должны быть удостоверены печатью.
3. Для оцифровки сведений о трудовой деятельности можно представить сканкопии следующих документов:
трудовая книжка;
документы о получении образования;
военный билет;
свидетельство о рождении ребенка для женщин;
трудовые договоры;
справки периоды работы при отсутствии трудовой книжки.
Где застрахованное лицо может увидеть свою электронную трудовую книжку?
в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» выбрать пункт «Электронная трудовая книжка» в левом боковом меню;
нажать кнопку «Данные ЭТК» и выбрать вкладку «Оцифрованная ЭТК»;
во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» есть все сканы документов, предоставленных для оцифровки периодов трудовой деятельности.
Другие новости:
- 11.04.2026 16:26
- 11.04.2026 15:05
- 11.04.2026 13:36
- 10.04.2026 18:21
- 10.04.2026 12:22
- 09.04.2026 23:33
- 08.04.2026 18:32
- 07.04.2026 23:10
- 02.04.2026 23:49
- 02.04.2026 23:05