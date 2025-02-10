



Що таке Лімбо скейтинг? - 10.02.2025 10:26

Лімбо скейтинг: екстремальний спорт на роликах

Лімбоскейтинг – це незвичайний та захоплюючий вид спорту, в якому ролери демонструють гнучкість, баланс та майстерність, проїжджаючи під перешкодами на неймовірно низькій висоті. Цей екстремальний стиль катання вимагає відмінної фізичної підготовки, хорошої координації та здатності контролювати власне тіло на високій швидкості.

Що таке лімбоскейтинг?

Лімбо скейтинг - це різновид катання на роликових ковзанах, в якому учасники намагаються проїхати під низькою перешкодою, наприклад, під перекладиною, не торкаючись її і не втрачаючи рівноваги. Найдосвідченіші скейтери можуть проходити під планкою, встановленою всього за кілька сантиметрів від землі, буквально прослизаючи під нею, вигинаючи тіло в максимально низьку позу.

Назва цього стилю походить від відомого карибського танцю «лімбо», в якому танцюристи нахиляються назад, щоб пройти під горизонтальною поперечиною, не торкаючись її. У випадку з лімбо скейтингом складність збільшується в рази, оскільки ролер рухається на високій швидкості і має зберігати стійкість.

Техніка виконання

Лімбо скейтинг вимагає як гнучкості, а й відмінного почуття рівноваги. Щоб проїхати під перешкодою, роллер повинен правильно розподілити вагу, зігнути коліна та вигнути спину, практично притискаючи корпус до поверхні. Залежно від рівня підготовки існує декілька технік виконання:

Базова техніка – спортсмен нахиляє корпус назад, згинаючи ноги в колінах та максимально наближаючи тіло до роликів.

Одна нога попереду – один ролик висувається вперед для кращого балансування.

Прохід боком - ролер використовує техніку, в якій корпус нахиляється вбік, а одна нога витягується вперед.

Екстремально низький прохід – найскладніший рівень, при якому спортсмен буквально ковзає над землею, іноді навіть торкаючись її руками для додаткової підтримки.

Рекорди в лімбо скейтингу

Цей незвичайний вид спорту вже став популярним у багатьох країнах, а окремі спортсмени встановили вражаючі рекорди:

Індійський підліток Рохіт Тімальсетті встановив один із світових рекордів, проїхавши під перешкодою заввишки лише 6,75 см.

Гіннесівський рекорд за найдовший лімбо-проїзд належав Джозефу Лоуренсу, який проїхав 30 метрів у екстремально низькій позі. А потім було встановлено новий світовий рекорд Гіненеса з лімбо-скейтингу: вражаючий новий світовий рекорд, коли юна спортсменка з Індії Шріста Дхармендра Шарма встановила неймовірне досягнення – подолала 50 метрів під низькими планками лише за 9,59 секунди, офіційно потрапивши до Книги рекордів Гіннесса.

Для Шрісті Шарми це далеко не перший успіх, адже вона вже неодноразово дивувала світ своїми досягненнями. До речі, лімбо-скейтинг неймовірно популярний серед індійських дітей, і багато хто з них прагне підкорити нові висоти (або, скоріше, мінімальні висоти

Чому лімбо скейтинг набирає популярності?

Цей вид спорту поєднує в собі елементи акробатики, танцю та екстремального катання, що робить його видовищним та ефектним. Відео з рекордними заїздами регулярно набирають мільйони переглядів у соцмережах, а багато ролерів кидають собі виклик, намагаючись перевершити досягнення світових рекордсменів.

Як навчитися лімбо скейтингу?

Для того, щоб освоїти цей стиль, новачкам рекомендується:

Розвивати гнучкість – регулярні вправи на розтяжку допоможуть зробити тіло більш рухливим.

Практикувати баланс – тренування на стійкість знизить ризик падіння.

Починати з високої поперечини – поступово знижуючи висоту, можна досягти вражаючих результатів.

Використовувати захист – наколінники, налокітники та шолом допоможуть уникнути травм під час падіння.



Лімбо скейтинг – це дивовижний, видовищний та екстремальний стиль катання на роликах, який вимагає гнучкості, сили та відмінного почуття рівноваги. Він не тільки приносить масу задоволення, а й розвиває координацію та спритність. Якщо ви хочете випробувати свої можливості та здивувати оточуючих, спробуйте себе у цьому незвичайному виді спорту!



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