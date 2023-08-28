Буковинські оперативники викрили протиправну діяльність крадія-гастролера- 01.09.2023 14:16
Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з Тернопільської області розшукали уродженця Миколаївщини, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжки з квартири чернівчанки. Поліцейські вилучили у зловмисника крадені речі та інші докази його незаконного діяння.
Розслідуючи крадіжку з оселі жительки Чернівців, поліцейські здійснили низку слідчо-розшукових дій, за результатами яких встановили особу зловмисника, його місце перебування та спосіб вчинення злочину.
Зокрема, оперативники УКР обласного управління НПУ з’ясували, що 37-річний житель Миколаївської області, гастролюючи областями України, підшукував самотніх жінок похилого віку. Чоловік проживаючи в них, входив в довіру до своїх потенційних жертв і потайки від господарів викрадав гроші й коштовності. Після чого зникав, покидаючи територію регіону. «Гастролер» уже неодноразово був судимий за скоєння аналогічних злочинів. Так, під час перебування в Чернівцях чоловік викрав з квартири 74-річної місцевої жительки 500 доларів США, 500 євро, майже 17 тисяч гривень та коштовності на суму 40 тисяч гривень.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП спільно з колегами із сусідньої області зупинили порушника на території міста Тернопіль.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури наразі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному виняткового запобіжного заходу – «тримання під вартою».
Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють порушника на причетність до інших аналогічних злочинів на території України.
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