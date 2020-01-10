



Маланка фест 2018 в Черновцах - программа - 10.01.2018 15:02

В Черновцах 15 января 2018 года состоится уже ставший традиционным фестиваль-шествие маланкарей, получивший название Маланка фест. Участники фестиваля порадуют гостей праздника торжественным шествием, покажут интересные костюмы, небыкновенные инсталляции и оригинальные подвижные конструкции, которые с каждым годом становятся все необычней и изощренней.

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Открытие фестиваля запланировано на 12:00 15 января, и шествие торжественно стартует с площади Филармонии. Позднее, преодолев маршрут по центральным улицам Черновцов, коллективы маланкарей вновь вернутся на площадь Филармонии, где участники традиционной маланки покажут интересные постановки с главной сцены фестиваля.

Маршрут шествия коллективов черновицкой Маланки 2018 будет проходить с площади Филармонии через улицу Заньковецкой, по Университетской, улице Штейнбарга, площади Театральной, улице Котляревского, по площади Соборной, улице Франко, после участники выйдут на площадь Центральную, и через улицы Почтовую и Чайковского вновь проследуют на площадь Филармонии.

Победителей Маланка феста 2018 определят, как и в предыдущие годы, по резултатам онлайн-голосования, которое в течение всего дня будет открыто на сайте Маланка-феста.

Организаторы фестиваля подготовили для победителей Маланка феста 2018 денежные вознаграждения, а также компенсацию за расходы на проезд для всех участников фестиваля. Так, коллектив-обладатель первого места получит 50 000 гривен премии, второе и третье места будут премированы соответственно 30 000 и 20 000 гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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