



В Черновцах прошла Маланка - 15.01.2017 19:36

Сегодня в Черновцах проходит маланка – своеобразный карнавал. Маланка начинается в 12.00 на площади филармонии. Принято, что маланкари на праздник вручную делают костюмы и разрисовывают маски для того, чтоб приехать в Черновцы для того, чтобы как следует отметить старый новый год. По обычаям принято переодеваться в животных и разных фольклорных персонажей для того, чтобы отогнать злых духов от всех жителей города. В маланке принимают участие все от самых маленьких и до самых взрослых. Карнавальные маски очень разнообразные- почти каждая маска уникальна по своему происхождению и была сделаны собственноручно . В этом году маланка развернулась невероятными масштабами.

В этом году по улицам Черновцов проехался огромный ярко раскрашенный петух, сделанный из строительной пенки (село Горбово, Герцаевский р-н.). На передвижной платформе отплясывали секси-леди. Также боролись за симпатии зрителей: троянский конь (с. Горбово), злые птицы, цари Египта, Красноильская маланка, Чагорские богатыри и другие коллективы маланкарей. По результатам онлайн голосования по состоянию на 19.00 15 января лидируют: Цари Египта (Чагор), Троянский конь с. Горбова и Маланка из села Горбова.

Когда гуляешь по улицам, то за минуту можешь оказаться и в древнем Египте, и в Риме, и тут же пообщаться с известными личностями. Огромные корабли и невероятные машины - всё это вы можете увидеть, приехав в Черновцы на Маланку-фест. Уникальные костюмы, уникальные композиции и уникальная атмосфера! Приезжайте в Черновцы, и вы увидите всё сами!

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