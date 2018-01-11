Маланка в Чагрі 2018. Боги Олімпа, індейці, "поліція" та інші. Відео та фото

- 14.01.2018 15:18
Маланка в Чагрі 2018. Боги Олімпа, індейці, "поліція" та інші. Відео та фото

Сьогодні в селі Чагор відбувається Маланка. На Маланку завітали Боги Олімпу, індейці та інші персонажі. Кожний образ неповторний, кожен персонаж готували цілий рік до свята Маланки. Окрема справа - облаштування транспорту, так як пересуваються ряжені на повозках, автівках СССР та переобладнаних вантажівках.

Коли потрапляєш на це свято - дух традицій захоплює всього тебе. Народні гуляння, смачні пригощання - це все неможливо не любити. В Чагрі сьогодні пригощали шашликами, мітітеями, соленими огірками, звичайно самогонкою, та багато чим іншим .

Поринувши в атмосферу давніх українських традицій - забуваєш, що зараз 21 сторіччя, все навколо - приказки та давні повірря українського народу, які існували споконвіків в Україні. Це традиційне Свято Василя, яке святкують після Нового року на Старий Новий рік.

Маланка - це костюмоване свято, що дуже схоже на карнавал у Венеції та Бразилії.

Дивіться фото та відео

 

 

 

 

 

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Маланка в Чагрі 2018, Василя В Чернівцях 2018

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