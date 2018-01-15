



Маланкафест 2018 в Черновцах. Фото 15 01 2018 - 15.01.2018 13:30

В Черновцах прямо сейчас по центральным улицам проходит торжественное шествие участников одного из крупнейших и известнейших фестивалей Буковины - Маланка феста. Отметим, что в нынешнем году Маланка фест является седьмым по счету. Традиционно Маланка в Черновцах при участии массы коллективов маланкарей из разных районов Буковины и других украинских и даже зарубежных регионов проходит 15 января, по завершению маланок в районах.

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На Маланка фесте в Черновцах можно встретить не только классических персонажей маланки - цыган, медведей, традиционных для переберии на Буковине. С каждым годом коллективы, приезжающие на Маланку в Черновцы, готовят новые, более интересеные и оригинальные образы, которые наверняка привлекут внимание гостей фестиваля, потрясут воображение, а также, возможно, помогут выиграть приличную сумму денег. Отметим, что к празднеству маланкари готовятся заранее, на изготовление праздничных костюмов и конструкций, с которыми они празднуют, а потом и участвуют в Маланка фесте, уходит не один месяц работы, иногда и до года, а также достаточно много средств. Потому компенсация является весьма приятной и уместной. Напомним, за первое место коллектив на Маланка фесте может получить 50 000 гривен, второе и третье места соответственно принесут 30 000 и 20 000 гривен.

Ниже вы можете посмотреть фотографии и видео с Маланка феста 2018.

В нынешнем году на Маланка фест приехали весьма интересные персонажи. Здесь можно встретить и группу индейцев, и огромного пса Скуби-Ду из одноименного фильма и мультсериалов, который также является символом года. Традиционно маланка из села Горбова готовит гигантскую подвижную конструкцию в стиле символа года. Чего стоят их Дракон и Петух, которые приезжали в предыдущие годы в Черновцы. Кроме того, по Черновцам в торжественном шествии маланкарей также принял участие гигантский Кинг-Конг, также привезенный из Горбовой.

Маланка из Чагра - это крылатый конь-пегас, верхом на котором путешествуют Олимпийские боги. Также вы можете увидеть разномастных клоунов, козаков на волах, которые за солью ездили... Эти и многие другие персонажи радуют своим появлением гостей Маланка феста 2018 в Черновцах. Следите за нашими новостями!

Платиновая Буковина, Черновцы

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