31 05 2017 - ЗНО 2017 по математике

- 31.05.2017 10:05
31 05 2017 - ЗНО 2017 по математике

31 мая абитуриенты сдают тестирование по математике. Допуск в пункты проведения ЗНО 2 017 осуществляется традиционно с 10:15 до 10:50, и к тестам участники приступят ровно в 11:00.

В Черновцах также пройдет тестирование по математике - для этого в городе работают пять пунктов тестирования. Так, абитуриенты будут сдавать ЗНО 2017 по математике в гимназии №1 на проспекте назевисимости, 68, в лицее №4 по улице Небесной Сотни, 18-а, в школе №2 по улице Головной, 87, в школе №6 по улице Комарова, 26-В, а также в школе №27 по улице Воробкевича, 19.

Напомним, уже известны правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе, иностранным языкам (французскому, немецкому и испанскому), а также по английскому языку.

К слову, математика является одним из предметов тестирования, результат которого вписывается в аттестат как результат государственной итоговой аттестации. Общеобязательным предметом ЗНО и ДПА для всех является украинский язык и литература, а математику или историю Украины абитуриенты могут сдавать на выбор, в зависимости от того, какой предмет им больше необходим для поступления в вуз.

Отметим, что в Черновцах во время проведения тестирования 23 мая по украинскому языку и литературе двух абитуриентов сняли с участия. Так, у них во время технологического перерыва с помощью металлодетекторов были обнаружены мобильные телефоны, хоть и выключенные. Во время проведения ЗНО 2017 по английскому языку в Черновцах запрещенных предметов у участников тестирования не было обнаружено.

Участников тестирования призывают оставлять все свои технические приспособления дома, чтобы не нарушать правила поведения в пунктах ЗНО и не лишать себя возможности сдать тест и поступить в вуз. Также рекомендуется сдавать свои вещи в специально отведенные для этого места в пунктах тестирования.

Также смотрите правильные ответы на ЗНО 2017 по математике.

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