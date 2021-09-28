Відкриття Дня міста Чернівці 2 жовтня 2021 року. Відео та фото

- 02.10.2021 15:34
Відкриття Дня міста Чернівці 2 жовтня 2021 року. Відео та фото

Сьогодні наше місто святкує величезну подію День Міста Чернівці. 2 жовтня Чернівці відзначають День міста. На сходах ратуші о 12.00 відбувся святковий концерт з нагоди відкриття свята, який розпочав духовий оркестр "Буковина". Також лунали танці - виступали учні чернівецьких студій бально-спортивних танців. На Центральній площі міста Черінвці відбулась не тільки святкова подія відкриття, а й Презентація триптиху монументального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка

Також, о 12-00 на площі запрацювала Виставка роботизованих скульптур динозаврів.

Фото святкування Дня міста Чернівці дивіться тут

Програму святкових заходів у всі дні святкування дивіться тут

 Відео відкриття Дня Міста Чернівці 2021:

Дивіться фото з Дня міста Чернівці:

 

 

Ще фото >>>

 

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Відео PRO BUKOVINA

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Коментарі (1)
Лариса | 02.10.2021
Дуже гарно!
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