Відкриття Дня міста Чернівці 2 жовтня 2021 року. Відео та фото- 02.10.2021 15:34
Сьогодні наше місто святкує величезну подію День Міста Чернівці. 2 жовтня Чернівці відзначають День міста. На сходах ратуші о 12.00 відбувся святковий концерт з нагоди відкриття свята, який розпочав духовий оркестр "Буковина". Також лунали танці - виступали учні чернівецьких студій бально-спортивних танців. На Центральній площі міста Черінвці відбулась не тільки святкова подія відкриття, а й Презентація триптиху монументального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка
Також, о 12-00 на площі запрацювала Виставка роботизованих скульптур динозаврів.
Фото святкування Дня міста Чернівці дивіться тут
Програму святкових заходів у всі дні святкування дивіться тут
Відео відкриття Дня Міста Чернівці 2021:
Дивіться фото з Дня міста Чернівці:
Джерело: Відео PRO BUKOVINA
Коментарі (1)
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Дуже гарно!