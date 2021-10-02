



День міста Чернівці 2021. Фото - 02.10.2021 16:08

Чернівці сьогодні святкують День міста 2021. На багаточисленних локаціях відбуваються виступи колективів міста та гостей Черінвців, ярмарки майстрів, продаж різноманітної продукції, пригощання та частування. На Турецькій площі відбуваєтсья містечко ковалів та пропонуються рестораннні смаколики. Запрошуємо на святкування!

Дивіться фоторепортаж, як проходить день міста Чернівці 2 жовтня 2021 року:

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Платинова Буковина, Чернівці

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