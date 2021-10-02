День міста Чернівці 2021. Фото- 02.10.2021 16:08
Чернівці сьогодні святкують День міста 2021. На багаточисленних локаціях відбуваються виступи колективів міста та гостей Черінвців, ярмарки майстрів, продаж різноманітної продукції, пригощання та частування. На Турецькій площі відбуваєтсья містечко ковалів та пропонуються рестораннні смаколики. Запрошуємо на святкування!
Дивіться фоторепортаж, як проходить день міста Чернівці 2 жовтня 2021 року:
Коментарі (0)
Другие новости:
Відкриття Дня міста Чернівці 2 жовтня 2021 року. Відео та фото Сьогодні наше місто святкує величезну подію День Міста Чернівці
- 02.10.2021 15:34
- 02.10.2021 15:34
На Соборці під час виступу на День міста травмувався мотоцикліст За фактом травмування мотоцикліста на Соборній площі Чернівців поліція розпочала кримінальне провадження
- 02.10.2021 12:44
- 02.10.2021 12:44
Новий базовий автомобіль або старе авто класом вище? Коли приходить час оновити автомобіль або придбати його в перший раз, зазвичай
- 01.10.2021 11:29
- 01.10.2021 11:29
Фото Калиновского рынка1995 год В сети появились фото и видео Калиновского рынка 1995 года.
- 30.09.2021 09:03
- 30.09.2021 09:03
День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА Програма заходів до Дня міста Чернівці.
- 29.09.2021 16:44
- 29.09.2021 16:44
Як будуть пускати вболювальників на Олімпіаду-2022? Пекіні визначились із допуском іноземних уболівальників на Олімпіаду-2022
- 29.09.2021 15:14
- 29.09.2021 15:14
У Чернівцях співробітники КОРД узяли участь в змаганнях бригад екстреної медичної допомоги Змагання відбулися сьогодні, 29 вересня, на території Чернівецького обласного центру екстреної
- 29.09.2021 12:35
- 29.09.2021 12:35
Monobank готує запуск сітки власних банкоматів Банкомат Monobank вже тестують
- 28.09.2021 16:25
- 28.09.2021 16:25
Якби вибори завтра. До парламенту проходить 5 партій. без Голосу Опитування проводилося з 16-го по 21 вересня серед громадян старше 18 років по
- 28.09.2021 15:44
- 28.09.2021 15:44
Користь і шкода винограду Виноград - дивовижна культура, росте навіть в холодних місцях
- 28.09.2021 10:41
- 28.09.2021 10:41