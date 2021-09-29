



День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА - 29.09.2021 16:44

Програма заходів до Дня міста Чернівці. Як повідомляє Гід Чернівців, вже скоро наше місто буде відзначати міське свято. Що підготувала влада - дивіться докладну програму.

Читайте також: День міста Чернівці 2018

День міста Чернівці 2014

День міста Чернівці 2019

30 вересня

Чемпіонат України з велоспорту у стилі маунтинбайк

Де: Кемпінгу, що на вулиці Троянівській

Коли: 10:45

Кубок зі спортивного орієнтування

Де: Центральний парк імені Шевченка

Коли: 15:30

1 жовтня

EcoFest (упорядкування учнями калинових алей)

Де: територія шкіл міста та прилеглих до них скверів

Коли: 10:00 - 13:00

Чемпіонат України з велосипедного спорту на коротких дистанціях, а також у стилі маунтинбайк, кроскантрі і елімінатор

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 11:00

Фестиваль здорового способу життя "WorkoutFest".

Заплановані командні workout-батли на підтягування, віджимання, перетягування канату, естафети тощо.

Де: спортивні майданчики шкіл міста

Коли: 12:00 - 14:00

Мистецький фестиваль позашкільних закладів освіти "ArtCityFest"

Де: Центральний парк імені Шевченка

Коли: 15:00 - 17:30

Виставка картин заслуженого працівника культури Володимира Краснова

Де: Центр культури "Вернісаж", що на вулиці Кобилянської, 53

Коли: 16:00

Музично-поетичний проєкт "На трьох"

Де: Центральний Палац культури

Коли: 17:30

Молодіжний форум "Місто і ми"

Де: двір на території школи №14

Коли: 18:00 - 20:00

Осінні перегони "Здорове покоління - здорова нація". Вони передбачають спортивні змагання, естафети та ігри. Про час і місце заходів повідомлять додатково.

2 жовтня

Чемпіонат України з мотоциклетного спорту

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 9:00

Міський чемпіонат з CS:GO

Де: кіберспортивний клуб GO:PLAY, що на вулиці Небесної Сотні, 19Е

Коли: 9:30

Майстерня ковалів

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 10:00 - 18:00

Містечко майстрів народних ремесел

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 10:00 - 20:00

Містечко рестораторів

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 10:00 - 00:00

Містечко хлібопекарів та кондитерів

Де: вулиця Шкільна

Коли: 10:00 - 20:00

Містечко сироварів та бджолярів

Де: вулиці Турецька та Шкільна

Коли: 10:00 - 20:00

Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг

Де: вулиця Кобилянської, 28-30

Коли: 10:00 - 20:00

Всеукраїнський турнір з бально-спортивної хореографії "Чернівці-OPEN-2021"

Де: комплекс Олімпія

Коли: 10:00

Конкурс "Осіння пектораль талантів"

Де: Літній театр

Коли: 10:00

Дитячий освітньо-ігровий простір

Де: площа Філармонії

Коли: 11:00 - 18:00

"Чернівецька хата" - від ресторації Хата

Де: Театральна площа

Коли: 11:00 - 00:00

Чемпіонату України з велосипедного спорту на короткі дистанції та в стилі маунтинбайк і кроскантрі (продовження)

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 11:00

Кубок та чемпіонат України з велосипедного спорту

Де: Кемпінг

Коли: 11:00

Міський кубок з шахів у стилі блискавичної гри

Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г

Коли: 11:00

Урочисте відкриття Дня міста

Де: Центральна площа

Коли: 12:00

Презентація триптиху монументального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка

Де: Центральна площа

Коли: 12:00

Виставки роботизованих скульптур динозаврів

Де: Центральний парк імені Шевченка

Коли: 12:00

Виставка робіт учнів художньої школи імені Івасюка

Де: на перетині вулиць Гоголя та Кобилянської

Коли: 12:00

Пісенна тайстра — виступи народних аматорських колективів

Де: Театральна площа

Коли: 13:00

Концерт "Музична перлина – мої Чернівці"

Де: вулиця Кобилянської, 36

Коли: 13:00

Концерт учнів та викладачів "Ода Чернівцям"

Де: вулиця Кобилянської, 57

Коли: 14:00

Встановлення рекорду України з виготовлення найдовшої пасти (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")

Де: вулиця Кобилянської, 20

Коли: 14:00

Кубок України з мотокросу

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 15:00

Концерт "Освідчення Чернівцям"

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 15:00

Показ осінньої колекції одягу від модельної агенції "New Models"

Де: вулиця Кобилянської, 3

Коли: 16:00

Політ на повітряній кулі

Де: площа Філармонії

Коли: 18:00 - 22:00

"Кіносимфонія". Хроніка Чернівців крізь простір та час

Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука

Коли: 18:00

Виступ команди з фристайл мотокросу

Де: Соборна площа

Коли: 18:30 та 19:00

Святковий концерт Артема Пивоварова, Ріаnобоя та діджея Patrick Oushen

Де: Соборна площа

Коли: 19:00 - 22:00

Театралізоване дійство "Світло на Панській"

Де: на початку вулиці Кобилянської

Коли: 19:30

3 жовтня



Півмарафон "VODOGRAY CHERNIVTSI HALF MARATHON 2021"

Де: Соборна площа

Коли: 8:00 - 13:00

Кубок України з мотокросу (продовження)

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 9:00

Чемпіонат України з велосипедного спорту (ХСЕ)

Де: вулиця Руська, 226В

Коли: 10:00

Кубок України з велосипедного спорту у стилі маунтинбайк, перегони, кроскантрі (продовження)

Де: Кемпінг

Коли: 10:00

Містечко майстрів народних ремесел

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 10:00 - 20:00

Містечко рестораторів

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 10:00 - 00:00

Містечко хлібопекарів та кондитерів

Де: вулиця Шкільна

Коли: 10:00 - 20:00

Містечко сироварів та бджолярів

Де: вулиці Турецька та Шкільна

Коли: 10:00 - 20:00

Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг

Де: вулиця Кобилянської, 28-30

Коли: 10:00 - 20:00

Кубок зі спортивного орієнтування

Де: комплекс Олімпія

Коли: 10:30

"Чернівецька хата" - від ресторації Хата

Де: Театральна площа

Коли: 11:00 - 22:00

Міський кубок з шашок

Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г

Коли: 11:00

Безкоштовна оглядова екскурсія містом

Де: Центральна площа, 1 (поруч з міською радою)

Коли: 12:00

Дитяче наукове шоу з природничих наук від навчального центру робототехніки "Ботеон". Потрібна попередня реєстрація.

Де: вулиця Головна, 89

Коли: 12:00

Турнір з гри Брейнринг

Де: дворик міської ради

Коли: 12:00

Чемпіонат України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів

Де: комплекс Олімпія

Коли: 12:00 та 14:00

Свято винограду та молодого вина (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")

Де: вулиця Кобилянської, 20

Коли: 13:00

Показовий виступ танцювальних колективів міста та майстер-класи з сучасної спортивно-бальної хореографії

Де: Театральна площа

Коли: 13:00

Дитячий концерт "За нами майбутнє"

Де: площа Філармонії

Коли: 13:00 - 15:00

Екскурсія "Чернівці – підземні" (за попередньою реєстрацією)

Коли: 15:00

Пісенний фестиваль "Буковинський храм"

Де: Літній театр

Коли: 15:00

Молодіжний фестиваль рок-музики "Вiдродження 2021"

Де: Соборна площа

Коли: 15:00

Майстер-класи для дітей

Де: площа Філармонії

Коли: 15:00 - 17:00

"Місто містичне" – фестиваль поезії та авторської пісні

Де: Театральна площа

Коли: 15:30

Показ фільму Івана Даніліна "Світлотиск" та зустріч з творцями фільму

Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука

Коли: 17:00

Розважальна ігрова програма для дітей

Де: площа Філармонії

Коли: 17:00 - 18:00

Дитяча дискотека

Де: площа Філармонії

Коли: 18:00 - 19:00

Вистава Григорія Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці"

Де: драмтеатр імені Кобилянської

Коли: 18:30

"Майбутні Чернівці" – танцювальне, театралізоване та вокальне шоу

Де: площа Філармонії

Коли: 19:00 - 19:20

Вогняна вистава-шоу "Іон Хельсінг, рятівник Буковини"

Де: площа Пресвятої Марії

Коли: 20:30

Забіг "Садогурська миля"

Де: вулиця Підкови, 18А.

Платинова Буковина, Чернівці

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