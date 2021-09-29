День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА- 29.09.2021 16:44
Програма заходів до Дня міста Чернівці. Як повідомляє Гід Чернівців, вже скоро наше місто буде відзначати міське свято. Що підготувала влада - дивіться докладну програму.
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30 вересня
Чемпіонат України з велоспорту у стилі маунтинбайк
Де: Кемпінгу, що на вулиці Троянівській
Коли: 10:45
Кубок зі спортивного орієнтування
Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 15:30
1 жовтня
EcoFest (упорядкування учнями калинових алей)
Де: територія шкіл міста та прилеглих до них скверів
Коли: 10:00 - 13:00
Чемпіонат України з велосипедного спорту на коротких дистанціях, а також у стилі маунтинбайк, кроскантрі і елімінатор
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 11:00
Фестиваль здорового способу життя "WorkoutFest".
Заплановані командні workout-батли на підтягування, віджимання, перетягування канату, естафети тощо.
Де: спортивні майданчики шкіл міста
Коли: 12:00 - 14:00
Мистецький фестиваль позашкільних закладів освіти "ArtCityFest"
Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 15:00 - 17:30
Виставка картин заслуженого працівника культури Володимира Краснова
Де: Центр культури "Вернісаж", що на вулиці Кобилянської, 53
Коли: 16:00
Музично-поетичний проєкт "На трьох"
Де: Центральний Палац культури
Коли: 17:30
Молодіжний форум "Місто і ми"
Де: двір на території школи №14
Коли: 18:00 - 20:00
Осінні перегони "Здорове покоління - здорова нація". Вони передбачають спортивні змагання, естафети та ігри. Про час і місце заходів повідомлять додатково.
2 жовтня
Чемпіонат України з мотоциклетного спорту
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 9:00
Міський чемпіонат з CS:GO
Де: кіберспортивний клуб GO:PLAY, що на вулиці Небесної Сотні, 19Е
Коли: 9:30
Майстерня ковалів
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 18:00
Містечко майстрів народних ремесел
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко рестораторів
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 00:00
Містечко хлібопекарів та кондитерів
Де: вулиця Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко сироварів та бджолярів
Де: вулиці Турецька та Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг
Де: вулиця Кобилянської, 28-30
Коли: 10:00 - 20:00
Всеукраїнський турнір з бально-спортивної хореографії "Чернівці-OPEN-2021"
Де: комплекс Олімпія
Коли: 10:00
Конкурс "Осіння пектораль талантів"
Де: Літній театр
Коли: 10:00
Дитячий освітньо-ігровий простір
Де: площа Філармонії
Коли: 11:00 - 18:00
"Чернівецька хата" - від ресторації Хата
Де: Театральна площа
Коли: 11:00 - 00:00
Чемпіонату України з велосипедного спорту на короткі дистанції та в стилі маунтинбайк і кроскантрі (продовження)
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 11:00
Кубок та чемпіонат України з велосипедного спорту
Де: Кемпінг
Коли: 11:00
Міський кубок з шахів у стилі блискавичної гри
Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г
Коли: 11:00
Урочисте відкриття Дня міста
Де: Центральна площа
Коли: 12:00
Презентація триптиху монументального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка
Де: Центральна площа
Коли: 12:00
Виставки роботизованих скульптур динозаврів
Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 12:00
Виставка робіт учнів художньої школи імені Івасюка
Де: на перетині вулиць Гоголя та Кобилянської
Коли: 12:00
Пісенна тайстра — виступи народних аматорських колективів
Де: Театральна площа
Коли: 13:00
Концерт "Музична перлина – мої Чернівці"
Де: вулиця Кобилянської, 36
Коли: 13:00
Концерт учнів та викладачів "Ода Чернівцям"
Де: вулиця Кобилянської, 57
Коли: 14:00
Встановлення рекорду України з виготовлення найдовшої пасти (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")
Де: вулиця Кобилянської, 20
Коли: 14:00
Кубок України з мотокросу
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 15:00
Концерт "Освідчення Чернівцям"
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 15:00
Показ осінньої колекції одягу від модельної агенції "New Models"
Де: вулиця Кобилянської, 3
Коли: 16:00
Політ на повітряній кулі
Де: площа Філармонії
Коли: 18:00 - 22:00
"Кіносимфонія". Хроніка Чернівців крізь простір та час
Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука
Коли: 18:00
Виступ команди з фристайл мотокросу
Де: Соборна площа
Коли: 18:30 та 19:00
Святковий концерт Артема Пивоварова, Ріаnобоя та діджея Patrick Oushen
Де: Соборна площа
Коли: 19:00 - 22:00
Театралізоване дійство "Світло на Панській"
Де: на початку вулиці Кобилянської
Коли: 19:30
3 жовтня
Півмарафон "VODOGRAY CHERNIVTSI HALF MARATHON 2021"
Де: Соборна площа
Коли: 8:00 - 13:00
Кубок України з мотокросу (продовження)
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 9:00
Чемпіонат України з велосипедного спорту (ХСЕ)
Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 10:00
Кубок України з велосипедного спорту у стилі маунтинбайк, перегони, кроскантрі (продовження)
Де: Кемпінг
Коли: 10:00
Містечко майстрів народних ремесел
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко рестораторів
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 00:00
Містечко хлібопекарів та кондитерів
Де: вулиця Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко сироварів та бджолярів
Де: вулиці Турецька та Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг
Де: вулиця Кобилянської, 28-30
Коли: 10:00 - 20:00
Кубок зі спортивного орієнтування
Де: комплекс Олімпія
Коли: 10:30
"Чернівецька хата" - від ресторації Хата
Де: Театральна площа
Коли: 11:00 - 22:00
Міський кубок з шашок
Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г
Коли: 11:00
Безкоштовна оглядова екскурсія містом
Де: Центральна площа, 1 (поруч з міською радою)
Коли: 12:00
Дитяче наукове шоу з природничих наук від навчального центру робототехніки "Ботеон". Потрібна попередня реєстрація.
Де: вулиця Головна, 89
Коли: 12:00
Турнір з гри Брейнринг
Де: дворик міської ради
Коли: 12:00
Чемпіонат України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів
Де: комплекс Олімпія
Коли: 12:00 та 14:00
Свято винограду та молодого вина (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")
Де: вулиця Кобилянської, 20
Коли: 13:00
Показовий виступ танцювальних колективів міста та майстер-класи з сучасної спортивно-бальної хореографії
Де: Театральна площа
Коли: 13:00
Дитячий концерт "За нами майбутнє"
Де: площа Філармонії
Коли: 13:00 - 15:00
Екскурсія "Чернівці – підземні" (за попередньою реєстрацією)
Коли: 15:00
Пісенний фестиваль "Буковинський храм"
Де: Літній театр
Коли: 15:00
Молодіжний фестиваль рок-музики "Вiдродження 2021"
Де: Соборна площа
Коли: 15:00
Майстер-класи для дітей
Де: площа Філармонії
Коли: 15:00 - 17:00
"Місто містичне" – фестиваль поезії та авторської пісні
Де: Театральна площа
Коли: 15:30
Показ фільму Івана Даніліна "Світлотиск" та зустріч з творцями фільму
Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука
Коли: 17:00
Розважальна ігрова програма для дітей
Де: площа Філармонії
Коли: 17:00 - 18:00
Дитяча дискотека
Де: площа Філармонії
Коли: 18:00 - 19:00
Вистава Григорія Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці"
Де: драмтеатр імені Кобилянської
Коли: 18:30
"Майбутні Чернівці" – танцювальне, театралізоване та вокальне шоу
Де: площа Філармонії
Коли: 19:00 - 19:20
Вогняна вистава-шоу "Іон Хельсінг, рятівник Буковини"
Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 20:30
Забіг "Садогурська миля"
Де: вулиця Підкови, 18А.
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