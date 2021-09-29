День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА

- 29.09.2021 16:44
День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА

Програма заходів до Дня міста Чернівці. Як повідомляє Гід Чернівців, вже скоро наше місто буде відзначати міське свято. Що підготувала влада - дивіться докладну програму.

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День міста Чернівці 2014

День міста Чернівці 2019

30 вересня

Чемпіонат України з велоспорту у стилі маунтинбайк

Де: Кемпінгу, що на вулиці Троянівській
Коли: 10:45
Кубок зі спортивного орієнтування

Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 15:30
1 жовтня

EcoFest (упорядкування учнями калинових алей)

Де: територія шкіл міста та прилеглих до них скверів
Коли: 10:00 - 13:00
Чемпіонат України з велосипедного спорту на коротких дистанціях, а також у стилі маунтинбайк, кроскантрі і елімінатор

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 11:00
Фестиваль здорового способу життя "WorkoutFest".

Заплановані командні workout-батли на підтягування, віджимання, перетягування канату, естафети тощо.

Де: спортивні майданчики шкіл міста
Коли: 12:00 - 14:00
Мистецький фестиваль позашкільних закладів освіти "ArtCityFest"

Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 15:00 - 17:30
Виставка картин заслуженого працівника культури Володимира Краснова

Де: Центр культури "Вернісаж", що на вулиці Кобилянської, 53
Коли: 16:00
Музично-поетичний проєкт "На трьох"

Де: Центральний Палац культури
Коли: 17:30
Молодіжний форум "Місто і ми"

Де: двір на території школи №14
Коли: 18:00 - 20:00
Осінні перегони "Здорове покоління - здорова нація". Вони передбачають спортивні змагання, естафети та ігри. Про час і місце заходів повідомлять додатково.

2 жовтня

Чемпіонат України з мотоциклетного спорту

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 9:00
Міський чемпіонат з CS:GO

Де: кіберспортивний клуб GO:PLAY, що на вулиці Небесної Сотні, 19Е
Коли: 9:30
Майстерня ковалів

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 18:00
Містечко майстрів народних ремесел

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко рестораторів

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 00:00
Містечко хлібопекарів та кондитерів

Де: вулиця Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко сироварів та бджолярів

Де: вулиці Турецька та Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг

Де: вулиця Кобилянської, 28-30
Коли: 10:00 - 20:00
Всеукраїнський турнір з бально-спортивної хореографії "Чернівці-OPEN-2021"

Де: комплекс Олімпія
Коли: 10:00
Конкурс "Осіння пектораль талантів"

Де: Літній театр
Коли: 10:00
Дитячий освітньо-ігровий простір

Де: площа Філармонії
Коли: 11:00 - 18:00
"Чернівецька хата" - від ресторації Хата

Де: Театральна площа
Коли: 11:00 - 00:00
Чемпіонату України з велосипедного спорту на короткі дистанції та в стилі маунтинбайк і кроскантрі (продовження)

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 11:00
Кубок та чемпіонат України з велосипедного спорту

Де: Кемпінг
Коли: 11:00
Міський кубок з шахів у стилі блискавичної гри

Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г
Коли: 11:00
Урочисте відкриття Дня міста

Де: Центральна площа
Коли: 12:00
Презентація триптиху монументального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка

Де: Центральна площа
Коли: 12:00
Виставки роботизованих скульптур динозаврів

Де: Центральний парк імені Шевченка
Коли: 12:00
Виставка робіт учнів художньої школи імені Івасюка

Де: на перетині вулиць Гоголя та Кобилянської
Коли: 12:00
Пісенна тайстра — виступи народних аматорських колективів

Де: Театральна площа
Коли: 13:00
Концерт "Музична перлина – мої Чернівці"

Де: вулиця Кобилянської, 36
Коли: 13:00
Концерт учнів та викладачів "Ода Чернівцям"

Де: вулиця Кобилянської, 57
Коли: 14:00
Встановлення рекорду України з виготовлення найдовшої пасти (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")

Де: вулиця Кобилянської, 20
Коли: 14:00
Кубок України з мотокросу

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 15:00
Концерт "Освідчення Чернівцям"

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 15:00
Показ осінньої колекції одягу від модельної агенції "New Models"

Де: вулиця Кобилянської, 3
Коли: 16:00
Політ на повітряній кулі

Де: площа Філармонії
Коли: 18:00 - 22:00
"Кіносимфонія". Хроніка Чернівців крізь простір та час

Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука
Коли: 18:00
Виступ команди з фристайл мотокросу

Де: Соборна площа
Коли: 18:30 та 19:00
Святковий концерт Артема Пивоварова, Ріаnобоя та діджея Patrick Oushen

Де: Соборна площа
Коли: 19:00 - 22:00
Театралізоване дійство "Світло на Панській"

Де: на початку вулиці Кобилянської
Коли: 19:30
3 жовтня


Півмарафон "VODOGRAY CHERNIVTSI HALF MARATHON 2021"

Де: Соборна площа
Коли: 8:00 - 13:00
Кубок України з мотокросу (продовження)

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 9:00
Чемпіонат України з велосипедного спорту (ХСЕ)

Де: вулиця Руська, 226В
Коли: 10:00
Кубок України з велосипедного спорту у стилі маунтинбайк, перегони, кроскантрі (продовження)

Де: Кемпінг
Коли: 10:00
Містечко майстрів народних ремесел

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко рестораторів

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 10:00 - 00:00
Містечко хлібопекарів та кондитерів

Де: вулиця Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Містечко сироварів та бджолярів

Де: вулиці Турецька та Шкільна
Коли: 10:00 - 20:00
Ярмарок книг, картин, виробів ручної роботи та презентації туристичних послуг

Де: вулиця Кобилянської, 28-30
Коли: 10:00 - 20:00
Кубок зі спортивного орієнтування

Де: комплекс Олімпія
Коли: 10:30
"Чернівецька хата" - від ресторації Хата

Де: Театральна площа
Коли: 11:00 - 22:00
Міський кубок з шашок

Де: шаховий клуб "Біла тура", що на проспекті Незалежності, 86Г
Коли: 11:00
Безкоштовна оглядова екскурсія містом

Де: Центральна площа, 1 (поруч з міською радою)
Коли: 12:00
Дитяче наукове шоу з природничих наук від навчального центру робототехніки "Ботеон". Потрібна попередня реєстрація.

Де: вулиця Головна, 89
Коли: 12:00
Турнір з гри Брейнринг

Де: дворик міської ради
Коли: 12:00
Чемпіонат України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів

Де: комплекс Олімпія
Коли: 12:00 та 14:00
Свято винограду та молодого вина (організатор - ресторан італійської кухні "La Pasta")

Де: вулиця Кобилянської, 20
Коли: 13:00
Показовий виступ танцювальних колективів міста та майстер-класи з сучасної спортивно-бальної хореографії

Де: Театральна площа
Коли: 13:00
Дитячий концерт "За нами майбутнє"

Де: площа Філармонії
Коли: 13:00 - 15:00
Екскурсія "Чернівці – підземні" (за попередньою реєстрацією)

Коли: 15:00
Пісенний фестиваль "Буковинський храм"

Де: Літній театр
Коли: 15:00
Молодіжний фестиваль рок-музики "Вiдродження 2021"

Де: Соборна площа
Коли: 15:00
Майстер-класи для дітей

Де: площа Філармонії
Коли: 15:00 - 17:00
"Місто містичне" – фестиваль поезії та авторської пісні

Де: Театральна площа
Коли: 15:30
Показ фільму Івана Даніліна "Світлотиск" та зустріч з творцями фільму

Де: культурно-мистецький центр імені Миколайчука
Коли: 17:00
Розважальна ігрова програма для дітей

Де: площа Філармонії
Коли: 17:00 - 18:00
Дитяча дискотека

Де: площа Філармонії
Коли: 18:00 - 19:00
Вистава Григорія Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці"

Де: драмтеатр імені Кобилянської
Коли: 18:30
"Майбутні Чернівці" – танцювальне, театралізоване та вокальне шоу

Де: площа Філармонії
Коли: 19:00 - 19:20
Вогняна вистава-шоу "Іон Хельсінг, рятівник Буковини"

Де: площа Пресвятої Марії
Коли: 20:30
Забіг "Садогурська миля"

Де: вулиця Підкови, 18А.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: день міста Чернівці 2021, програма дня міста Чернівці, куди піти в Чернівцях

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