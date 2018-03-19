Причина пожара на Калиновском рынке в Черновцах

- 19.03.2018 17:11
Причина пожара на Калиновском рынке в Черновцах

Источники телеканала "Чернівці" сообщают, что причиной крупнейшего пожара на Калиновском рынке 19 марта послужили сварочные работы. По имеющимся данным, человек устанавливал новые витрины, и использовал при этом сварочный аппарат.

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Также по данным источники, сейчас этот человек находится в больнице. В целом, в результате пожара на Калиновском рынке пострадало трое человек.

По сообщениям представителей управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, спасателям удалось локализовать очаг возгорания на рынке. Отмечается, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожарные локализовали очаг и не дали пламени распространиться на другие сектора. Возгорание имело место в 5 секторе, где продаются ковры. 

Спасатели отмечают, что главную трудность в тушении пожара составляют синтетические материалы, котоыре то тухнут, то загораются снова. Воду для тушения пожара забирали в реке с помощью специальной техники. Для борьбыс огнем специальную пену не использовали ввиду малой эффективности данного метода. Спасатели отмечают, что товар уложен неравномерно, потому заливать его пеной не было никакого смысла.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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