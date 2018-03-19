



При пожаре на Калиновском рынке пострадало трое человек - 19.03.2018 16:04

В результате крупнейшего пожара на Калиновском рынке в Черновцах, который случился в понедельник 19 марта 2018 года, пострадало трое человек. С такой информацией ознакомил заместитель главного врача Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак.



Также по теме: Фото и видео пожара на Калинке 19 03 2018

Так, один человек надышался угарным газом, и медики предоставили необходимую помощь сразу, на месте происшествия. Еще один пострадавший, который в результате пожара получил рваную рану пальца, был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Третий пострадавший был доставлен в травмпункт с разорванными связками на ноге.



Напомним, в Черновцах на Калиновском рынке в понедельник, 19 марта, в обеденное время произошел масштабный пожар. Возгорание началось в пятом секторе, где осуществляется торговля коврами и линолеумом.

Причины возгорания не уточняются, поскольку спасатели продолжают бороться с огнем и пытаются локализовать очаг возгорания. Не исключается версия подпала или возгорания продуктового павильона. По состоянию на 16:40 очаг возгорания удалось локализовать, однако, пожарные продолжают бороться с огнем. На рынке уже выгорело более 500 квадратных метров торговых площадей. Убытки предпринимателей оцениваются десятками миллионов гривен.

Примечательно, что в понедельник на Калиновском рынке в Черновцах обычно выходной день.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини