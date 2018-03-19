В Черновцах горит Калиновский рынок 19 03 2018

- 19.03.2018 14:40
В Черновцах горит Калиновский рынок 19 03 2018

В Черновцах на крупнейшем рынке Западной Украины - на Калиновском рынке - произошел марштабный пожар. Как сообщил в ходе внеочередной сессии городского совета мэр Черновцов Алексей Каспрук, пожар на Калиновском рынке произошел в секторе ковров и линолеума.

Каспрук отметил, что информацию ему сообщил директор Калиновского рынка. В связи с происшествием в работе городского совета на 2 часа объявлен перерыв. Мэр отправился на место происшествия.

Что и где точно загорелось, в настоящее время неизвестно. Примечательно, что понедельник - выходной день для Калиновского рынка, потому возгорания в этот день вызывает много вопросов. В связи с пожаром на Калиновском рынке движение транспорта на улице Калиновской на участке от улицы Сечевых Стрельцов до улицы Хотинской ограничено. На месте работает несколько единиц техники.

Как стало изветсно, возгорание случилось в пятом секторе ррынка. Спасатели утверждают, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 10 единиц техники и практически весь личный состав подразделений Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области. Спасатели работают над локализацией очага возгорания. Причины пожара в настоящее время неизвестны.


 

Фото и видео из социальных сетей

Платиновая Буковина, Черновцы

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