Кто выиграл на Маланке 2018 в Черновцах- 16.01.2018 09:21
Накануне в Черновцах состоялся карнавал-переберия - Маланка-фест, фестиваль, сочетающий в себе колорит народных традиций и современных персонажей. По результатам интернет-голосования, организованного на сайте Маланки, были определены победители нынешнего фестиваля.
Так, маланка из села Чагор Глыбокского района, представившая коллектив "Боги Олимпа", стала обладателем первого места и денежного вознаграждения в размере 50 тысяч гривен.
Подвижная конструкция с огромными волами, тянущими воз с козаками и их припасами - так ярко и красочно маланкари из села Брусница Кицманского района инерпретировали мультфильм "Як козаки...", благодаря чему и стали обладателями второго места и приза в размере 30 тысяч гривен.
Третье место и соответственно 20 тысяч гривен получил коллектив из села Горбова Герцаевского района Буковины. Они привезли на Маланку в Черновцы семиметровую подвижкую скульптуру собаки - мультипликационного персонажа Скуби-Ду.
А если вы пропустили Маланка фест 2018 в Черновцах, вы можете посмотреть фото и видео репортаж на нашем сайте!
Коментарі (1)
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1 премія -воли. тема козаків, сама споруда, її розмір, виконання говорять самі за себе. собака може з ними конкурувати.не відмічені коники, яких показали дітки і дорослі. маланка, це суто національне, шкода, що не голосували за колективи в національних костюмах. Хотілось, щоб до голосування додавали висновки жюрі фестивалю, яке би було створено з мистецтвознавців та інших фахівців культури