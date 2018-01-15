



Маланкафест 2018 Видео - 15.01.2018 14:28

Шумная Маланка проходит прямо сейчас по центральным улицам Черновцов! Фестиваль Маланка Фест, который проводится ежегодно в Черновцах, является массовым мероприятием, в котором принимают участие различные коллективы маланкарей из разных уголков Буковинского края, из ближних и не очень областей, но даже из-за рубежа. В нынешнем году иностранные гости не только пройдут в праздничном шествии по улицам Черновцов, но и выступят на главной сцене фестиваля на площади Филармонии.

Фоторепортаж с Маланки 2018 в Черновцах вы можете посмотреть здесь .

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Ниже смотрите видео с Маланка феста 2018 в Черновцах.

На Маланка фесте в Черновцах в нынешнем году можно увидеть массу персонажей, известных многим из нас по художественным фильмам, как, например, Кинг-Конг, всевозможные клоуны, которые нередко появляются в фильмах ужасов. Не обошлось и без героев мультфильмов, среди которых "Скуби-Ду, где ты?" - с гигантским псом Скуби-Ду, которого сопровождают его друзья, а также козаки, которые на волах ездили за солью - из серии мультфильмов Владимира Дахно "Как козаки...".

Интересно, что маланкари не просто ходят по улицам Черновцов и демонстрируют свои оригинальные наряды и подвижные конструкции. Праздничное шествие на Маланку фест - это настоящее шоу. Участники фестиваля, проходя по улицам, взаимодействуют со зрителями, танцуют и поют под музыку, даже разыгрывают сценки. А чего стоят спецэффекты? Например, пугающий Кинг-Конг или огромная голова гуцула, курящего трубку, из которой валит дым.

Платиновая Буковина, Черновцы

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