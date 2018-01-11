Маланка 2018 видео- 11.01.2018 15:26
Как мы писали ранее, фестиваль Маланка фест 2018 в Черновцах состоится 15 января. Здесь вы можете ознакомиться с программой фестиваля и маршрутом шествия участников.
Следите за обновлениями на нашем сайте! В день проведения Маланка феста 2018 обязательно смотрите фото и видео Маланки 2018.
Как отметила организатор фестиваля Оксана лелюк, в нынешнем году количество участников Маланка феста побило всевозможные рекорды - уже известно о 50 коллективах, которые примут участие в торжественном шествии. Так, на фестиваль прибудут также гости из-за рубежа - это коллективы из Польши, Румынии и Беларуси. Кроме того, заявлен к участию детский коллектив маланкарей из Хмельницкой области. Гости из Черниговской области выступят на фестивале Маланок в Черновцах впервые, которые представят на сцене феста беларусскую колядку.
Сюрпризы на этом фестивале Маланок в Черновцах не ограничатся. Гостей Маланка феста 2018 ожидают колоритные костюмы традиционной буковинской маланки, оригинальная переберия, а также необыкновенные мобильные конструкции. Маланка из села Горбова готовится по-настоящему удивить черновчан и гостей города, представив очередную композицю - символа нового года. В 2018 году на Маланку они везут несколько коллективов, один из которых будет представлять семиметровую подвижную скульптуру пса Скуби-Ду из одноименного мультфильма. Второй коллектив из Горбовой привезет гигантского Кинг-Конга.
Другие участники Маланка-феста в готовят настоящее шоу, необыкновенные костюмы и интересные сценки, и это все можно увидеть вживую на улицах Черновцов во время праздничного шествия либо в фото- и видео репортажах на нашем сайте. Следите за обновлениями!
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