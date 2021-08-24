Новий паркетник Emgrand S7 від Geely - фото, опис

- 31.08.2021 16:06
Новий паркетник Emgrand S7 від Geely - фото, опис

У засобах масової інформації Китаю з'явилися фотографії нової моделі компактного міського позашляховика Emgrand S7 компанії Geely. Машина була знята без захисної камуфляжній плівки, що дозволило детально познайомитися з дизайном її екстер'єру, до того ж вдалося заглянути і в салон кросовера.

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Нагадаємо, що раніше в мережі інтернет була опублікована інформація про те, що новий позашляховик китайського автовиробника отримає ім'я Джилі Емгранд Крос. Спочатку, як зазначають ЗМІ, кросовер надійде в продаж на внутрішньому ринку Піднебесної.

Новинка отримала привабливу зовнішність і ергономічний інтер'єр з повним електропакетом, досить великим Touch Screen системи мультимедіа, електронним гальмом стоянки і т.д. Крім цього, в салоні можна побачити багатофункціональний кермо, у якого «зрізана» нижня кромка.

За замовчуванням базова комплектація Emgrand S7 оснащується системами ABS + EBD, підсилювачем рульового управління і CD-плеєром, щоб дивитися відео. Є так само і центральний замок, передні протитуманні фари. Дизайнери також використовували в обробці більш якісні матеріали. За доплату буде пропонуватися задній парктронік, люк з електроприводом, CD / МР3-плеєр, шкіряний салон і подушка безпеки для переднього пасажира.

Базова платформа для кросовера була розроблена інженерами об'єднаної команди Вольво і Джилі. Дана платформа в найближчому майбутньому буде використана для розробки автомобілів модельної лінійки китайської компанії. Крім того, Volvo також скористається даною розробкою при створенні нового покоління хетчбека моделі V40 і позашляховика V40 Крос Кантрі.

Вже стало відомо, що перші моделі новинки будуть доступні в оснащенні одним з двох турбованих бензинових силових агрегатів. Перший - це 133-сильний (185Нм) двигун об'ємом 1300-кубиків, що працює в парі з коробкою-варіатором. Другий - об'ємом 1500 см3 продуктивністю 150 «коней», може комплектуватися або «механікою», або коробкою-автоматом.

На закінчення додамо, що як відзначають в компанії найближчим часом на ринок вийде модифікація позашляховика в оснащенні силовий гібридної установки, сумарною потужністю 145 к.с. 88 «конячок» з яких припадає на бензиновий двигун об'ємом 1800 см3. Відзначимо, що тільки за рахунок електротяги кросовер зможе проїхати близько 50 кілометрів, але при швидкості не більше 40 км на годину.

Олександр Пермяков

Ключові слова: Emgrand S7 Geely фото, джип Emgrand S7

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