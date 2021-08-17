



WEST AUTO HUB: жахлива робота, неправда про автівки чи звичайний перекуп? - 21.08.2021 11:54

Купити авто у WEST AUTO HUB і відразу витратити на ремонт 48000! Відгуки про WEST AUTO HUB

Як купити авто в Луцьку у автодилера WEST AUTO HUB, а його насправді не існує. І при чому тут фірма «Тімтрейд» (Тімтрейд)?

Я розповім ніж ви ризикуєте і звичайно не рекомендую зв'язуватися з цією фірмою в Луцьку, Києві та де ще у них є філії? Пишіть у коментаріх ваші відгуки про веставтохаб.

В яку величезну суму вилився мені ремонт автомобіля, який по завіреннях менеджерів WEST AUTO HUB перед покупкою не вимагав вкладень і повністю обслужений, розповім далі.

Завдання було купити «СВЕЖЕПРИГНАН» авто з Європи. Всі хто купував машини знають, що такі авто - дешевше придбати на заході України, ближче до кордону тієї самої Європою.

Але також попереджають що продавці авто це частот перекупки - їх завдання обдурити покупця ... багато перекупки скручують пробіги, «подшаманівают» убиті авто до продажу і тільки на вигляд авто виглядає просто вау !, а потім у покупця починаються проблеми. Купувати авто з Європи на ринку в Луцьку або іншому ринку небезпечно, і також небезпечно це робити в інтернеті якщо ти не експерт. Я припустила, що знайду фірму і тоді покупка буде більш надійною, тому що я точно нічого не розумію в авто.

Дивіться відео розбору:

Почала я пошуки авто на сайті Нововведення по Луцьку. Мій вибір припав на автодилера WEST AUTO HUB на сайті Нововведення, так і зазначено досі - автодилер. Перевірений самим авториа автодилер!

Як юрист я перевірила відгуки про цього автодилерів WEST AUTO HUB. Статей і відгуків багато, і вони тільки позитивні, ось деякі відгуки про WEST AUTO HUB.

Також багато інформації про те що Веставтохаб працює онлайн, нікуди не треба їхати вони перевіряють авто і навіть проводять обслуговування. У рекламі показує доставку авто і рекламую власні автовози. На сайті є спеціальна пропозиція по автомобілям. На території багато інших сервісів.

Веставтохаб проводить благодійність - допомагає медикам і так далі.



Богдан Шрамко, WEST AUTO HUB. 25 квітня, після мого звернення до Веставтохаб по телефону зі сторінки на авториа, ми з менеджером Богданом почали обговорювати авто в вайбере. Був варіант білого кольору, але дорожче. Нарешті вибрав той самий мій Рено.

Слідкуйте далі за методами роботи хлопців і ретельно продуманими маркетинговими прийомами продавців!

Я просила менеджера Богдана сказати реальну картину про технічне станом авто, проблеми недоліки поломки.

Богдан написав в Вайбер, що ця машина свіжа, Недавно привезена з Європи (Бельгія), пробіг справжній, не скручений, і у авто все прекрасно працює. І що немає ніяких технічних проблем які б він мені не перерахував.

Автомобіль не вимагає додаткових вкладень, написав мені Богдан. Запам'ятаймо ці слова - ось скріни слів продавцца:

Я повірила. Так як я перебувала в Києві, я попросила Богдана сплатити всю суму на картку ПриватБанку щоб не везти готівку. Богдан мені скинув картку якогось людини, куди я відправила всю суму в гривні 173000грн.

Коли я оплатила вартість автомобіля, Богдан став тягнути час - мовляв гроші не прийшли. В Приваті запевнили що гроші зайшли за хвилину! Я написав це Богдану на що він скинув мені скрін балансу на картці, але з картки за 2019 рік. .

Далі Богдан сказав що потрібно зробити сертифікат і він стоїть 2700 грн. Я оплатила. І ось після того як Богдан надіслав У Вайбер сертифікат, я побачила, що автомобіль не 2009 г. А 2008 випуску.

Богдан сказав що він мимоволі помилився запропонував знижку 50 $. Також я попросила провітрити складні сидіння -оказалось, що не працює заднє сидіння на що Богдан знову запропонував знижку 50 $.

Я погодилася бо Богдан сказав більше проблем немає. А ці всі недоліки в принципі не впливають на експлуатацію авто. Також в оголошенні було вказано що авто з кондиціонером, але хтось з користувачів написав комент, що його там немає. Це брехня з оголошення прибрали.

Тобто розумієте скільки в оголошенні на авториа була написано брехні як виявилося. Як і отфотршоплени виявилися і деякі фотографії ось подивіться фотографії підлокітника на сайті Нововведення, а насправді підлокітник виявився дуже дряпається. Це була для мене також дрібниця, на яку я звернула увагу пізніше - адже що також не впливає на рух автомобіля.

Ви скажете, що треба було далі не вірити і розірвати угоду. Але я продовжувала вірити в красиві картинки і ту пил, яку мені пускали в очі. Мене ж запевняли що авто робоче.

Далі ще цікавіше.

Нарешті гроші прийшли і я написала дату, коли приїду за авто. , Богдан одразу написав, що його не буде на місці.



Менеджер Микола Мартинюк, WEST AUTO HUB. І дійсно коли приїхала 29 квітня, мене зустрів Микола. Він також був з бейджик Веставтохаб і на території WEST AUTO HUB.

Я сказала Миколі про те що Богдан багато брехав, і Микола, щоб тут же як ймовірно він вивчив по скриптам продажів, вирішив закрити біль клієнта і запевнив, що Богдан стажист і його скоро звільнять, тому що погано працює. Коли я вже робила цей огляд, з'ясувалаю

, Що Богдан один з найстаріших працівників в січні 2020 року він уже роздавав інтерв'ю з бейсджамі WEST AUTO HUB.

Богдан приніс договір купівлі-продажу я підписала не замислюючись. Також тут же на території мені запропонували оформити страховку на машину, котирую я оплатила. Я й припустити не могла що почнеться далі.

Я виїхала до Києва. Буквально відразу зрозуміла, що дме не зупиняючись з печі гарячим повітрям. Нормально так-вперед літо, а у тебе грубка смажить! Я написала Богдану, він відповів, що не в курсі. По трасі на цьому авто не їздив. А далі Богдан написав що мовляв зате взимку я не замерзну. Я чекала далі його повідомлень про грубці, але їх немає до сьогодні.

Мені залишалося тільки поставити машину на облік в Києві і виправити грубку.

Коли стали на облік машину, дізналася що машина не дуже то і свіжа -вона в Україні вже півтора місяці. Далі я відігнала тачку на сто, де мені сказали, що ремонт печі може коштувати 500 гривень а може більше 3000, якщо доведеться знімати торпеду.

Я стала чекати вердикт по грубці а мені з сто мені повідомляють що плюс до непрацюючої грубці у авто тече масло в трьох місцях, пробитий радіатор в декількох місцях і їздити на машині в такому стані просто не можна.

Я була в шоці . Адже Богдан з WEST AUTO HUB заявляв, що машина обслужена і вкладень не потрібно. Я погоджуюся на ремонт. І мені говорять, що грубку зробити без розбору торпеди не вдається, А коли її знімають пояснюється що замість одного в машину було запхнуто чотири повітряні фільтра.

Також з'ясовується що машину вже ремонтували в Україні - ймовірно намагалися усунути текти масла і поставили дешевше прокладки на силікон. Нагадаю я планувала купити свіже авто з Європи.

7 травня була проведена частина ремонту і я пишу Миколі про виниклі з авто проблеми, висилаю відео фото ремонту та фото сплаченого мною вже рахунку, на що він мені відповідає що кошторис по ремонту завищена і він проаналізує і висловить свою думку. Я звичайно погодилася частковий компенсація абсолютно доречна. Думки про суму я так і не дочекалася до сьогодні.

Тоді де в травні я написав в WEST AUTO HUB лист претензію з проханням про компенсацію ремонту і 8 червня я отримала відповідь, де сказано що WEST AUTO HUB тільки надає торговельну площадку і офісне приміщення для торгівлі. І не робить продажу автомобілів. І взагалі моя машина була мені реалізована третьою стороною. Я дивлюся в договір і розумію, що дейсвительно продавець -некійТімтрейд.

Нагадаю що я купував автомобіль в WEST AUTO HUB у Богдана онлайн і у Миколи на них були бейджі ки іншій фірмі мова не йшла.

Мені не сказали що то типу «Слухай чувиха ми Тоговая майданчик на маркетплейсе Нововведення, ми продаємо авто тих самих перекупки в Луцьку і взагалі-то несемо відповідальність за те, що говоримо тобі».

WEST AUTO HUB письмово заявила що у них взагалі не виникало зі мною ніяких цивільних прав та обов'язків щодо придбання автомобіля.



Тобто все що я можу припустити - продавали мені машину люди з бейджами WESTAUTOHUB, а на ділі виявилося що продавав машину перекупка під парасолькою Веставтохаб ??? Але фішка в тому що якщо б мені сказали що ця машина продає якийсь перекупка я б машину не купила. Я почала шукати інформацію про WEST AUTO HUB, щоб написати в WEST AUTO HUB ще один лист але вже директору.



Я з'ясувала а насправді компанії WEST AUTO HUB не існує.

У Оферті на сайті вказано АВГ карс. Власник АВГ Карс / WEST AUTO HUB Сергій Мостенец, директор Юлія Риковська.

І якщо про WEST AUTO HUB тільки позитивні відгуки, то у АВГ Карс безліч судових справ і неприємні статті в мережі. На сайті Веставтохаб в угоді з користувачем вказано що Веставтохаб є онлайн брокером. І размещаюет авто з аукціонів.

Ви бачите де-небудь на цих фото назва АВГ Сars? Ось і я не бачу. Продаючи мені авто від сайту Авторіа до офісу WEST AUTO HUB я вважаю менеджер Веставтохаб взяв на себе відповідальність за те, що він заявляв про технічний стан автомобіля. Як ви вважаєте ? Напишіть мені вашау думка тут в коментарях.

Протягом 3 місяців я писала листи керівництву. У липні Юлія Риковський запропонували провести експертизу, чи дійсно проводився ремонт, - я погодилася. Потім передумала і запропонувала спочатку підписати Договір про експертизу. Я погодилася. Однак ніяких зрушень у справі не було і я вирішила винести цю ситуацію в суспільне поле, сповістивши Юлію Риковську.

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