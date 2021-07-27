Ціна біткоіни перевищила позначку в: $ 38 000

- 29.07.2021 15:57
Ціна біткоіни перевищила позначку в: $ 38 000

Котирування першої криптовалюта на цьому тижні досягли позначки $ 39 900 (на біржі Bitstamp). За останню добу монета подорожчала на 12,4%, згідно CoinGecko. За прогнозами, ціна біткоїна виросте набагато більше вже в цьому році.

На цоьому тижні біткоіни торгується в районі $ 38 500. Капіталізація активу - $ 722,9 млрд.

За даними Bybt, за останню добу ліквідації на ринку ф'ючерсів піддалися позиції на більш ніж $ 1 млрд, переважно короткі.

На деривативних платформі Binance Futures протягом двох хвилин ціна біткоіни зросла до $ 48 000, після чого повернулася до $ 39 600.

Ціна Ethereum виросла на 8,6%, досягнувши на момент написання позначки $ 2360 (Bitstamp). Індекс домінування біткоіни становить 45,5%, ETH - 17,3%.

Загальна капіталізація ринку криптовалюта перевищила $ 1,58 трлн. Нижче представлена ​​перша десятка активів за цим показником.

Раніше видання City A.M. з посиланням на інсайдера повідомило, що Amazon планує додати підтримку біткоіни-платежів до кінця 2021 року. За словами співрозмовника, це перший крок в реалізації амбіцій компанії в сфері цифрових активів - в подальшому вона нібито планує додати «близько восьми найпопулярніших криптовалюта».

Нагадаємо, 24 липня цифрове золото подолало позначку $ 33 000, а друга по капіталізації криптовалюта - $ 2100..

Платинова Букосвина, Чернівці

Ключові слова: цена биткоина, прогноз по курсу біткоїна

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