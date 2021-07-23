Ціна біткоіни літом 2021 повернеться до позначки 60000 $

- 28.07.2021 12:13
Ціна біткоіни літом 2021 повернеться до позначки 60000 $

Експерт Bloomberg: ціна біткоіни швидше повернеться до позначки 60000 $

Старший стратег по сировинних товарах Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що котирування першої криптовалюта з більшою ймовірністю повернуться до позначки $ 60 000, а не впадуть до $ 20 000.

«Наш криптоаналитик Майк Макглоун заявив, що біткоіни з більшою ймовірністю досягне $ 60 000, а не $ 20 000, виходячи з історичної цінових патернів. Він також сказав, що відмова Китаю від програмних кріптоактівов з відкритим вихідним кодом може відзначити початок плато в економічному підйомі країни », - написав старший аналітик біржових фондів Bloomberg Ерік Балчунас.

На думку Макглоун, що склалася на ринку ситуація нагадує період консолідації в 2018-2019 році, коли перша криптовалюта торгувалася поблизу рівня $ 4000. перед зростанням до $ 14 000. Він підкреслив, що ведмежі настрої переважають, коли ціна тримається на 30% нижче 20-тижневої ковзної середньої .

У неділю, 25 липня, ціна біткоіни подолала рівень $ 34 400. За минулу добу котирування активу виросли майже на 2%, за тиждень - на 9%, згідно CoinGecko. На момент написання цифрове золото торгується на позначці $ 34 460.

Один з передплатників Балчунаса написав, що репресивна політика щодо інноваційних фінансових технологій свідчить про побоювання Китаю щодо стабільності юаня.

«Чомусь мені це нагадало жарти про Чака Норріса. Китай не відкидає біткоіни, біткоіни відкидає Китай », - відповів аналітик.
Пізніше Макглоун зазначив домінування долара США в торгівлі цифровими активами і заявив, що дії влади КНР «підвищують цінність» біткоіни і національної валюти Сполучених Штатів.

Побоювання щодо наслідків заборони Майнінг криптовалюта висловлюють і деякі експерти з КНР. Як повідомляє журналіст Колін Ву, колишній президент Банку Китаю Лі Лихуй заявив, що Китай може «втратити конкурентоспроможність в епоху децентралізованих фінансів».

Нагадаємо, 20 липня ціна першої криптовалюта опустилася нижче за позначку $ 30 000. Однак після конференції The B World за участю Ілона Маска, Кеті Вуд і Джека Дорсі котирування почали зростати.

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