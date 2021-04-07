



Саша Слон Єремічук з Чернівців. Що про нього відомо? - 12.04.2021 10:43

Екс-депутат Чернівецької облради Віктор Довганич в ефірі програми «Без емоцій» на телеканалі «Чернівецький промінь» розказав про те, хто в місті кришує сигаретний бізнес. «Всі знають, що контрабандою в Чернівцях зараз займається Саша Слон (Олександр Єремічук ) , і зрозуміло, що його поставив Максим Бурбак. колишній депутат Чернівецької обласної ради від «Батьківщини» .

Віктор Довганич публічно підтвердив, що «Юра Кушнір зараз під «Слоном»» (приватним підприємцем Олександром Єремейчуком). Що слід читати: контрабандні потоки з-під колишньої Партії регіонів після Революції гідності перетекли під «Народний фронт». Колишній «регіонал» . Саша Слон - підствна фігура максима Бурбака. Юрій Кушнір перепідпорядкувався підставній фігурі Максима Бурбака «Слону», який, за словами Віктора Довганича, «кришує» сигаретний бізнес і контрабанду в Чернівецькій обл.

Для того щоб знати, хто займається контрабандою в Чернівцях, треба подивитися, хто купив новий Porsche Cayenne. Подивитися, хто поїхав на новому Porsche Cayenne, - і ми знаємо, хто у нас займається контрабандою. І ніякі начальники митниці, ніхто тут не має ніякого впливу. Максим Бурбак, кажуть, «поставив» - значить, все нормально », - розповів Довганич, який відомий взаємної нелюбов'ю з Бурбаком.

Про Сашка Слона згадував журналіст Роман Данильчук, розповідаючи про депутата міськради Володимира Сехове: «Він їздить зараз на« Лексусі », що належить людині на прізвисько Слон.

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Слон - відповідальний від Бурбака за контрабас і дах для цього контрабаса на Буковині та Закарпатті. І тут варто згадати, що на початку 2000-х років Сехов вже працював на Слона в «Київстарі». Збіг? Не думаємо". В інтернеті можна знайти фото, де Саша Слон разом з народним депутатом, екс-мером Чернівців Миколою Федоруком, нинішнім градоначальником Олексієм Каспруком, братами Максимом і Олексієм Бурбак, губернаторами Буковини і Закарпаття Олександр Фищук та Геннадієм Москалем.

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