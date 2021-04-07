Зеленський позбавив українського громадянства чернівчанина, який має румунське громадянство

- 16.04.2021 10:24
Зеленський позбавив українського громадянства чернівчанина, який має румунське громадянство

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

Про це повідомило джерело в Офісі президента. "Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник.

За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука (на фото він зліва).

Нещодавна стало відомо, що у Олександра Єрімічука є брат прокурор, Олександр Єрімічук, він їздить на автівці контрабандиста. Олександр Єрімічука на прізвисько «Слон», був «смотрящім» від Максима Бурбака за контрабандою на Буковині. Він переважно контролює та відповідає за потоки контрабанди товарів широкого вжитку з Китаю та Туреччини.

 

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна - вірменського, в Єрімічука - румунського.

Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в "топ-10 української контрабанди".

Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

Зазначимо, це був перший випадок, коли РНБО ввела персональні санкції за причетність до контрабанди.

У санкційний список потрапили 10 осіб, яких глава держави назвав "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО пізніше опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.

Як відомо, Зеленський планує продовжити боротьбу з контрабандою.

Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів

Іван Бокало (зареєстрований у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Джерело: Використано фото из открытых источников

Ключові слова: контрабандист Слон, контрабандисти Буковини, Слон Єрімічук, Слон Еремичук, Бурбак та Слон

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Вакцинація вакциною Pfizer південнокорейського виробництва почнеться 18 квітня Першими щеплення вакциною Comirnaty отримають мешканці та працівники
- 16.04.2021 11:08
На Донбасі загинув військовослужбовець з Чернівецької області буковинець Ярослав Карлійчук. У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу загинув
- 12.04.2021 17:39
С сентября пенсии будут выплачивать на банковские карты Доставки пенсій додому буде здійснюватися тільки
- 12.04.2021 15:51
В Україні впроваджують систему постковідной реабілітації В Україні впроваджують систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.
- 12.04.2021 15:44
Італія запускає поїзди для пасажирів з негативним тестом на covid Швидкісні поїзди курсуватимуть між Римом і Міланом
- 12.04.2021 15:43
На Буковині слідчі поліції розслідують обставини загибелі буковинця, якого переїхав автомобіль Правоохоронці з’ясували, що 60-річний житель села Панка
- 12.04.2021 11:30
Саша Слон Єремічук з Чернівців. Що про нього відомо? Про Сашка Слона згадував журналіст Роман Данильчук, розповідаючи про депутата
- 12.04.2021 10:43
Лікар розповів про розлади після COVID-19 Симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються
- 09.04.2021 15:28
У Чернівцях поліцейські встановлюють осіб, причетних до підпалу автомобіля На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління
- 08.04.2021 11:22
У Великобританії вбили одного з найбагатших людей країни Стан померлого оцінюється в 415 мільйонів доларів.
- 07.04.2021 14:20

Всі новини