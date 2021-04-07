



Зеленський позбавив українського громадянства чернівчанина, який має румунське громадянство - 16.04.2021 10:24

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

Про це повідомило джерело в Офісі президента. "Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник.

За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука (на фото він зліва).

Нещодавна стало відомо, що у Олександра Єрімічука є брат прокурор, Олександр Єрімічук, він їздить на автівці контрабандиста. Олександр Єрімічука на прізвисько «Слон», був «смотрящім» від Максима Бурбака за контрабандою на Буковині. Він переважно контролює та відповідає за потоки контрабанди товарів широкого вжитку з Китаю та Туреччини.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна - вірменського, в Єрімічука - румунського.

Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в "топ-10 української контрабанди".

Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

Зазначимо, це був перший випадок, коли РНБО ввела персональні санкції за причетність до контрабанди.

У санкційний список потрапили 10 осіб, яких глава держави назвав "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО пізніше опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.

Як відомо, Зеленський планує продовжити боротьбу з контрабандою.

Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів



Іван Бокало (зареєстрований у Львові)



Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)



Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)



Олександр Єрімічук (Чернівці)



Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)



Вадим Альперін (Одеса)



Олександр Чудаков (Одеса)



Віктор Шерман (Одеса)



Олександр Кравченко (Одеса)



Володимир Дідух (Львів)

Джерело: Використано фото из открытых источников

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