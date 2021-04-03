



В Україні впроваджують систему постковідной реабілітації - 12.04.2021 15:44

В Україні впроваджують систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Про це повідомили з посиланням на заступника Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.

Вона поінформувала, що робоча група МОЗ за участю національних експертів відповідних спеціальностей, представників НАМН України, медичних університетів, медичних установ і фахівців фізичної і реабілітаційної медицини напрацювала рекомендації по веденню пацієнтів з коронавирусной хворобою.

Зокрема, розробили стандарти медичної допомоги «Реабілітація пацієнтів з коронавирусной хворобою (COVID-19) і реконвалесцентів». Також МОЗ сформував пропозиції в НСЗУ про впровадження нового пакету медичних послуг з реабілітації для надання сучасної реабілітаційної допомоги пацієнтам після перенесеної коронавирусной хвороби.

Ірина Микичак звернула увагу, що з метою забезпечення санаторно-курортного лікування і реабілітації 6 квітня 2021 року МОЗ видало наказ, який передбачає прийом профільних пацієнтів в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України.

«Таким чином, завдяки наявній мережі лікувальних установ і враховуючи зарубіжний досвід, пацієнти у напрямку сімейного лікаря можуть отримувати певний обсяг постковідной реабілітації в Україні. Цю роботу ми постійно розширюємо і, згідно із затвердженим стандарту, будемо розвивати і продовжувати реабілітацію постковідних пацієнтів, оскільки в цьому є необхідність », - резюмувала Ірина Микичак.

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