Лікар розповів про розлади після COVID-19

- 08.04.2021 15:28
Лікар розповів про розлади після COVID-19

 

Симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються як мінімум протягом 12 тижнів після початку захворювання.
Про це на прес-конференції в Укрінформі розповів професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров.

«Зараз ми широко говоримо про постковідном синдромі ... Це тривалість проявів і симптомів, яка за часом має 12 і більше тижнів з початку захворювання. Якщо говорити про симптоми, то вони можуть бути з боку будь-якої системи. Це в першу чергу дихальна система, серцево-судинна, нервова система. Найбільш типовими частими скаргами з боку пацієнтів, якщо говорити про постковідном синдромі, є зміни з боку дихальної системи ... Довгий час пацієнти потребують допоміжного репіраторной підтримки, навіть коли у них вже немає реплікації вірусу, тобто коли ПЛР-тест є негативним », - розповів Дубров.

Про порушення з боку серцево-судинної системи, то, за його словами, поки в Україні частота виникнення міокардиту, пов'язаних з вірусом SARS-CoV-2, що не аналізувалася. Однак, на думку лікаря, їх може бути менше в порівнянні з іншими країнами. Він також навів дані досліджень китайських учених, згідно з якими частота міокардиту становить від 7% до 23% у людей, які перехворіли на COVID-19.

Лікар додав, що ступінь ускладнень корелює з тяжкістю самого захворювання, і особливо це стосується ускладнень з боку дихальної системи.

Ще одним із проявів постковідного синдрому є неврологічні розлади, тривала слабкість.

«Думаю, більшість людей, які перехворіли, можуть підтвердити, що протягом декількох тижнів як мінімум, навіть при легкому перебігу коронавирусной хвороби, присутнє порушення сну і виражена слабкість. Також серед найбільш частих скарг і найбільш частих порушень, мені здається, слід зазначити когнітивні розлади, порушення пам'яті, порушення вищої нервової системи », - розповів Дубров.

Зараз, за ​​його словами, не існує медикаментозного лікування, і навіть чітких рекомендацій щодо лікування постковідного стану.

У той же час, за його словами, пацієнти, у яких є виражені скарги на серцебиття, порушення ритму, скарги з боку дихальної системи, вимагають додаткового обстеження з метою визначення проблем з боку тієї чи іншої системи і корекції стану, якщо це необхідно.

Ключові слова: наслідки ковід 19, новини про наслідки кодвіда 2019

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