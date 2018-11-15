Чому Рабінович не братиме участь у президентських виборах

- 15.11.2018 16:10
Чому Рабінович не братиме участь у президентських виборах

Для спільної участі у виборах в Україні об'єднались Опозиційний блок та платформа За життя, про що раніше оголошували лідери партій Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Рабіновичу було запропоновано балотуватись на посаду президента України від об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" в якості єдиного кандидата, проте, він відмовився.

Нагадаємо, що єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя" стане саме Бойко, в якого є реальний шанс вийти до другого туру виборів.

Під час брифінгу Рабінович пояснив, чому він не буде брати участь у виборах як кандидат. Власне, він зазначив, що на Україну у зв'язку зі створенням єдиної помісної православної церкви та майбутнім наданням Томосу насувається православна криза. Він як юдей, навіть ставши президентом України, не зможе цю кризу вирішити, оскільки не має на це морального права.

Рабинович підкреслив, що запропонував блоку обрати замість нього іншу кандидатуру. Також у спілкуванні з пресою політик зазначив, що в нього народився онук, і можливо, таким чином його рішення не брати участь у виборах отримало знак зверху.

Варто зазначити, що за прогнозами експертів, Рабінович на виборах президента України мав би не надто високі рейтинги та навряд чи зміг пройти до другого туру виборів.

Платинова Буковина

Ключові слова: рабінович вадим, вибори президента україни 2019

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