Бойко та Рабинович висуватимуть на вибори єдиного кандидата

- 09.11.2018 12:41
Бойко та Рабинович висуватимуть на вибори єдиного кандидата

У Верховній Раді стало відомо про об'єднання опозиції та створення "Опозиційної платформи - За життя". Відповідну угоду підписали лідер партії За життя Вадим Рабинович та співголова франкції Опозиційний блок Юрій Бойко.

За словами Бойка, нове об'єднання запрошує до опозиції усіх, щоб продовжити роботу над встановленням миру та порядку, а також для прининення війни.

Вадим Рабинович зазначив, що створено нову платформу для об'єднання опозиційних сил, аби зупинити діючу владу. Було оголошено три найголовніші вимоги - встановленя миру, припинення економічного геноциду та створення незалежної нейтральної країни.

Окрім того, під час брифінгу Бойко відзначив, що у парламентських виборах, що відбуватимуться восени 2019 року, Опозиційна платформа - За життя братиме участь, а також висуне на президентські вибори єдиного кандидата, ім'я якого буде озвучене після тривалих дискусій вже скоро.

Ще 12 вересня сторони оголосили про готовність до консолідації сил. На двох Бойко та Рабинович могли б набрати на виборах понад 15%. У той же час, єдиний кандидат від об'єднаної опозиції цілком має шанси на вихід у другий тур виборів.

За соціаологічними опитуваннями, Тимошенко могла б набрати на виборах близько 15,5%, у кандидата від опозиції, якщо ним стане Юрій Бойко, є шанс набрати 14%. Тоді як всі інші кандидати, так само, як і діючий президент України Петро Порошенко, можуть набрати на виборах менше 10%.

Платинова Буковина

Ключові слова: рабинович та бойко, єдиний кандидат від опозиції

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