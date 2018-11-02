



Кучма бачить позитив в участі Зеленського та Вакарчука у виборах - 02.11.2018 14:04

Можлива участь медійних осіб - Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського - в майбутніх виборах президента України 2019 розглядається позитивно. Таку думку висловив під час зустрічі зі студентами Харківського авіаційного інституту 1 листопада другий президент України Леонід Кучма.

За словами політика, артисти серед кандидатів у президенти зможуть хочаб трохи розбавити політичний бомонд.

Кучма також зазначив, що добре знайомий з обома артистами. Йому дуже сподобались роздуми Вакарчука про майбутнє країни, які він окреслив як глибокі та філософські роздуми про те, що завтра чекає на Україну.

Водночас, політик має питання до обох кандидатів - з ким вони мають працювати. Адже як особистості вони вже створили себе, але не менш важливим є питання підтримки, тобто, людей, які будуть стояти за їхніми спинами.

Нагадаємл, що президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Поки що офіійних заяв стосовно участі у виборах не озвучили ані Зеленський, ані Вакарчук. Нагадаємо, раніше ми писали, що про участь Зеленського стало відомо з джерела , наближеного до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Платинова Буковина

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