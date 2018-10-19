



Володимир Зеленський балотуватиметься у президенти України - 19.10.2018 15:46

Володимир Зеленський гарантовано братиме участь у президентських виборах 2019, про що стало відомо із джерел в оточенні бізнесмена Ігоря Коломойського. Саме Коломойський надаватиме підтримку кампанії Зеленського.

Власне, Зеленський із командою досить довго вагався та не планував брати участь у політичному житті України. Проте рішення було змінене, та вже створений передвиборчий штаб, який очолить Ігор Баканов. Сам Баканов є формальним головою партії "Слуга народу", яку було створено минулого року. Окрім того, з 2013 року Баканов є керівником ТОВ "Квартал 95" та керує проектом разом із Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою.



Повідомляється, що ще не було визначено передвиборчу стратегію Зеленського, як і проекту стабільного фінансування.

В команді наразі немає жодного політтехнолога, і всі кандидатури поки що відкидались. Повідомляється, що навіть пропонували кандидатупру Вікторії Сюмар, депутатки від "Народного фронту", яка очолює парламентський комітет зі свободи слова. Однак, вона з різних причин не підійшла. Сама ж Сюмар відзначила, що з Коломойським вона не зустрічалась, проте мала зустріч з Володимиром Зеленським, та вони обговорювали кіно, а не вибори.

Що стосується кампанії Зеленського, то вона майже повністю базується на новому сезоні серіалу "Слуга народу", який показуватимуть в березні 2019 року на "1+1" - тобто, майже напередодні виборів.

Про свою участь у виборах Зеленський, скоріш за все, оголосить майже в останній момент, абийого виборча кампанія була дуже короткою. Це дозволить запобігти псуванню образу Зеленського конкурентами.

Платинова Буковина

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