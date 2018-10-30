



Головний освітянин Чернівців Мартинюк не планує звільнюватись - 30.10.2018 14:22

Голова управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк провів 30 жовтня прес-конференцію.

За словами чиновника міськради, він з роботою справляється та не має бажання писати заяву про звільнення.

Нагадаємо, що Мартинюк перебував у двготривалій відпустці, у яку пішов фактично одразу після того, як був достроково усуннений від виконання обов'язків міського голови Олексій Каспрук. По завершенні відпустки наступного ж дня Мартинюк пішов на лікарняний. 30 жовтня, коли відбулась прес-конференція, з часу відпустки та лікарняного чиновник вперше вийшов на повний робочий день.

В рамках прес-конференції Мартинюк підготував звіт стосовно готовоності навчальних закладів міста до опалювального сезону, ситуацію із забезпеченням підручників та висвітлив інші теми.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Василь Продан заявлял, що Сергія Мартинюка може бути звільнено , проте, цього зробити не могли, оскільки очільник освіти міста на той час перебував на лкарняному.

Платинова Буковина, Чернівці

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