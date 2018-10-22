Звільнити Мартинюка не можуть через лікарняний

- 22.10.2018 13:56
Звільнити Мартинюка не можуть через лікарняний

Начальник управління освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк пішов на лікарняний буквально за день до припинення довгострокової відпустки.

Нагадаємо, що Мартинюк разом із деякими іншими чиновниками міськради після дострокового припинення повноважень мера міста Олексія Каспрука пішов у відпустку. В ратуші ще тоді заявили, що команда Каспрука саботує роботу місьради.

Секретар міської ради Василь Продан підтвердив факт лікарняного, та зазначив, що Мартинюка звільнити, доки він знаходиться на лікарняному, немає змоги. Та за словами вионуючого обов'язки міського голови, для цього є безліч підстав - заведені у відношенні до головного освітника міста кримінальні справи, зауваження в роботі стосовно нецільового використання коштів тощо.

Власне, по використанню коштів освіта в Чернівцях, згідно попередження Чернівецької обладміністрації, найгірша в області, як підкреслив Продан.

Секретар міськради ідзначав, що планує звільнити Мартинюка, коли той повернеться з відпустки - 20 жовтня.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: сергій мартинюк чернівці, відділ освіти чернівці

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