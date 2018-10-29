В Хотині пенсіонер наклав на себе руки- 29.10.2018 12:07
В місті Хотин Чернівецької області 66-річний пенсіонер вчинив самогубство.
Чоловік скоїв акт суїциду на території власного домогосподарства. Подія сталась у неділю, 28 жовтня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Сторожинецькому районі буковинець вкоротив собі віку.
Як повідомляється, для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого було направлене до міста Новоселиця Чернівецької обалсті.
Подробиці даного інциденту та причини, через які чоловік наклав на себе руки, наразі не відомі.
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