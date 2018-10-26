



На Сторожинеччині буковинець наклав на себе руки - 26.10.2018 14:23

29-річний житель Чернівецької області наклав на себе руки, про що повідомляють жителі Сторожинеччини.

Про подію стало відомо зі слів односельчан загиблого - жителів села Красноїльськ.

Власне, тіло загиблого було знайдено напередодні, у четвер, 25 жовтня, ввечері у будинку.

Як повідомляється, тіло чоловіка було направлено у місто Сторожинець для проведення судово-медичної експертизи.

Платинова Буковина, Чернівці

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