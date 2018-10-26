Як полегшити самопочуття при переході на зимовий час

- 26.10.2018 14:45
Як полегшити самопочуття при переході на зимовий час

Перехід на сезонний час  - на зимовий або літній - в будь-якому разі позначається на самопочутті, оскільки є стресовим для організму. Багато хто після переводу жаліється на дратівливість, сонливість або безсоння, депресію та навіть спалахи агресії.

Лікарі пропонують готуватись до переводу годинників заздалегідь - хоча б з тиждень. Але якщо у вас з якихось причин це не вийшло, можна піти на ектренну допомогу. Ефективним є нескладний масаж, який можна зробити самостійно - помасуйте із силою протягом деякого часу вушні раковини та мочки вух. Якщо у вас паморочиться у голові чи виникає нудота, спробуйте сильно помасувати мизинці, аби нормалізувати кров'яний тиск.

Досить багато біологічно активних точок знаходиться на ступнях людини, і масаж ніг також може збадьорити та надати сил. Спробуйте помасажувати кожну ступню протягом хвилини - плавними круговими рухами, які мають бути сильними. Починати рекомендовано з п'ят, переходячи поступово до пальців та до подушечок.

Відзначимо, що цього року перехід на зимовий час відбудеться в ніч на неділю, 28 жовтня - з 3 до 4 години ранку. Стрілки годинників переводяться на годину назад, тобто, ми отримуємо ніби додаткову годину для сну.

В багатьох країнах практикується перехід на сезонний час, і таких країн нараховується більше 100. Перехід на зимоий час призводить до економії електроенергії через максимально ефективне використання природного світла. Вперше таку практику ввели у 1908 році в Великобританії.

Платинова Буковина

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