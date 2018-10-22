В ніч з 27 на 8 жовтня українці перейдуть на зимовий час

- 22.10.2018 13:33
В ніч з 27 на 8 жовтня українці перейдуть на зимовий час

Перехід на сезонний - зимовий час - в Україні зазвичай відбувається в останню неділю жовтня, о 4:00 ранку. Цього року перевод годинників на годину назад відбуватиметься з 27 на 28 жовтня.

Не варто виключати, що після цього Україна відмовиться від сезонного часу, та переводити годинники восени ми будемо востаннє.

На зимовий час годинники прийнято переводити з ціллю економити електроенергію та максимально раціонально використовувати денне світло в осінньо-зимовий період.

До переходу на зимовий час спеціалісти радять готуватись заздалегідь, аби організм не зазнав значного стресу. Найбільше перевод годинників відбивається на самопочутті людей похилого віку, дітей та всіх, хто має хронічні захворювання, особливо серцево-судинні.  Спробуйте хоча б за тиждень почати змінювати час, коли ви збираєтесь спати та прокидатись. Звичайно ж, приємно знати, що після переходу на зимовий час ви прокидатиметесь на годину пізніше звичайного часу, проте, такі зміни все одно впливають на організм.

Вперше практику переходу на сезонний час запровадили у радянські часи влітку 1981 року. Від сезонного часу неодноразово планували відмовитись, однак до цього в Україні досі остаточно не дійшли. Зараз  Євросоюзі активно підтримують ідею щодо відмови від сезонного часу, та в умовах євроінтеграції Україна також може найближчим часом відійти від практики переводити час на годину вперед чи назад.

В міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зазначають, що за прикладом ЄС країна може відмовитись від сезонного часу, поступово наближуючись до європейських норм та законодавства.

Платинова Буковина

Ключові слова: сезонний час, коли переводити годинники в жовтні 2018, зимовий час 2018

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