Вбивці з Керчі влаштують посмертну психологічну експертизу

- 18.10.2018 10:18
Вбивці з Керчі влаштують посмертну психологічну експертизу

Підозрюваному у масовому вбивстві в політехнічному коледжі та організації вибуху загиблому Владиславу Рослякову проведуть посмертну психолого-психіатричну експертизу. Низка заходів буде проведена для встановлення психіатричного стану хлопця.

Власне, за допомогою експертизи можливо буде становити не тільки психологічні особливості масового вбивці, але й мотиви його дій.

В допиті брав участь батько загиблого хлопця, який повідомив, що у сина не було друзів. Окрім того, спілкуватись з хлопцем булов важко. Владислав захоплювався зброєю, полюбляв грати в комп'ютерні ігри, проте був вихованим та не демонстрував прояві агресії.

Стало відомо, що хлопець мав декілька акаунтів в соціальних мережах, захоплювався трагедією "Колумбайн". На фото з камер відеоспостереження коледжу видно, що хлопець був одягнений подібно до Еріка Харріса, який вчинив масове вбивство у 1999 році в американській школі "Колумбайн".

Нагадаємо, раніше ми писали про вибух і стрілянину в коледжі Керчі на окупованому півострові Крим 17 жовтня. Понад 50 осіб постраждало, та загинуло близько 20 людей, серед яких - як студенти коледжу, так і члени педагогічного колективу.

Підозрюваного у скоєнні злочину знйайши незабаром, і ним виявився студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков. Тіло хлопця було виявлено в бібліотеці навчального закладу на другому поверсі зі слідами вогнестрільних поранень. 

За фактом теракту було відкрите кримінальне провадження, хоча згодом справу було перекваліфіковано на масове вбивство.

 

Платинова Буковина

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