Подробиці теракту в Керчі 17 10 2018

- 17.10.2018 15:19
Подробиці теракту в Керчі 17 10 2018

17 жовтня в політехнічному коледжі міста Керч на території окупованого Криму стався теракт - близько полудня вибухнув невідомий пристрій. Для попередження можливих повторних вибухів аварійно-рятувальні служби вживають всі необхідні заходи.

За попередньою інормацією, вибух спричинив газовий балон. Проте, версію з терактом від початку не виключали. Про вибуховий пристрій повідомили в Національному антитерористичному комітеті.

Згідно даних, що поступили від екстренних служб, в будівлі коледжу відбулась спроба захоплення заручників. лунали постріли, після чого прогримів вибух. Ймовірним нападником вважається хлопець віком 20-25 років, світловлосий, одягнений в зелену спортивну куртку та сині джинси. При собі він мав вибухівку та зброю 12 калібру.

Очевидці відзначають, що після вибуху на другому поверсі коледжу було чутно звуки пострілів. При тому, все відбулось у їдальні, а там немає ніяких газових балонів. Хвилею від вибуху поранених буквально викинуло на вулицю. 

Дехто повідомляє, що постріли було чути ще перед вибухом. Люди відзначають, що невідомі заходили до кабінетів та стріляли в учнів коледжу.

Неофіційні джерела повідомляють, що світловолого хлопця приблизно 20 років, якого вважали причетним до скоєння теракту, згодом побачили мертвим на другому поверсі будівлі. На тілі були виявлені вогнепальні поранення. Особистість хлопця було встановлено, і ним виявився дехто на ім'я Владислав Росляков 2000 року народження, студент четвертого курсу цього ж коледжу. Поки що не відомо, чи його застрелили, чи сталось самогубство.

За фактом вибуху в Керчі було відкрито кримінальне провадження згідно статті "Теракт".  В результаті події загинуло 13 осіб, понад 50 людей поранено.

Платинова Буковина

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