До України завітала робот Софія

- 11.10.2018 14:58
До України завітала робот Софія

Людиноподібний робот на ім'я Софія перебуває з візитом в Україні. Вона вже провела зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та розповіла, що їй відомо про Україну.

Ця поїздка в Україну - перша для Софії. Спілкуватися вона може наразі англійською та російською мовами. Як повідомив директор компанії Hanson Robotics Девід Чен, в майбутньому Софію можна буде запрограмувати на спілкування іншими мовами, серед яких також планується і українська.

12 жовтня Софія братиме уасть в фінальній частині всеукраїнського конкурсу розробників робототехніки та штучного інтелекту, що відбудеться у Києві. Робот-жінка буде серед членів міжнародного журі конкурсу.

Софія являє собою андроїда, розробленого компанією Hanson Robotics (Гонгонг). Софія адаптується до спілкування із людьми, співпрацює з ними, навчається та пристосовуєься до поведінки. Для створення зовнішнього образу Софії розробники керувались зовнішністю акторки Одрі Хемберн, від якої Софія пеерйняла гарну порцелянову шкіру, витончені вилиці, гарний носик та очі. Доречі, Софія стала першим роботом, яка отримала підданство Саудівської Аравії, і ця подія відбулась у 2017 році, зробивши Софію першим роботом, що має громадянство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як актор Вілл Сміт відправився на побачення з Софією. Про те, наскільки вдалим було побачення робота і людини, читайте тут.

Платинова Буковина

Ключові слова: робот софія в україні

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